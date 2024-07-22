神預言！ 20年前卡通《辛普森家庭》花枝造型撞賀錦麗

《辛普森家庭》當中花枝辛普森（右）當選女總統造型與美國副總統賀錦麗幾乎一模一樣。（翻攝自X）

《辛普森家庭》當中花枝辛普森（右）當選女總統造型與美國副總統賀錦麗幾乎一模一樣。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統拜登週日拋震撼彈宣布退選，隨後即為副總統賀錦麗背書、支持她角逐總統大位。多次神準料中時事的預言卡通《辛普森家庭》曾經在川普當選美國總統16年前就曾經在故事情節中出現川普總統，這次又被發現驚人巧合，霸子辛普森的妹妹花枝辛普森在20年前《Bart to the Future（霸子到未來）》這一集當中，花枝以紫色西裝搭配珍珠項鍊造型成為美國總統，而花枝的模樣看起來就跟賀錦麗宣誓成為副總統時如出一轍。

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《辛普森家庭》因川普遇襲更換播出內容。（翻攝自X）

網友分享賀錦麗與花枝的對照圖，並表示：「《辛普森家庭》預測向來正確」、「無論《辛普森家庭》的編劇是誰，必須要在哈佛被研究」。

《辛普森家庭》在川普當選總統16年前就曾經在故事中出現。（翻攝自X）

《辛普森家庭》問世35年，播出768集，內容常針砭時事意諷刺犀利，播出至今已經16次出現與現實狀況不謀而合的「巧合」，其中包含川普日前遇襲、川普總統、芬蘭經濟學家霍姆斯壯成為諾貝爾獎經濟得主、迪士尼與福斯兩大集團合併。

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