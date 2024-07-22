晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

神預言！ 20年前卡通《辛普森家庭》花枝造型撞賀錦麗

《辛普森家庭》當中花枝辛普森（右）當選女總統造型與美國副總統賀錦麗幾乎一模一樣。（翻攝自X）

《辛普森家庭》當中花枝辛普森（右）當選女總統造型與美國副總統賀錦麗幾乎一模一樣。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統拜登週日拋震撼彈宣布退選，隨後即為副總統賀錦麗背書、支持她角逐總統大位。多次神準料中時事的預言卡通《辛普森家庭》曾經在川普當選美國總統16年前就曾經在故事情節中出現川普總統，這次又被發現驚人巧合，霸子辛普森的妹妹花枝辛普森在20年前《Bart to the Future（霸子到未來）》這一集當中，花枝以紫色西裝搭配珍珠項鍊造型成為美國總統，而花枝的模樣看起來就跟賀錦麗宣誓成為副總統時如出一轍。

相關新聞：預言動畫《辛普森家庭》 因川普遇襲緊急更換原訂暗殺內容

《辛普森家庭》因川普遇襲更換播出內容。（翻攝自X）

網友分享賀錦麗與花枝的對照圖，並表示：「《辛普森家庭》預測向來正確」、「無論《辛普森家庭》的編劇是誰，必須要在哈佛被研究」。

《辛普森家庭》在川普當選總統16年前就曾經在故事中出現。（翻攝自X）

《辛普森家庭》問世35年，播出768集，內容常針砭時事意諷刺犀利，播出至今已經16次出現與現實狀況不謀而合的「巧合」，其中包含川普日前遇襲、川普總統、芬蘭經濟學家霍姆斯壯成為諾貝爾獎經濟得主、迪士尼與福斯兩大集團合併。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中