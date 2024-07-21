林可彤受困電梯 門打開驚見一畫面……超感動

被困在電梯裡，林可彤用剩餘手機電力拍影片。（翻攝自林可彤IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林可彤日前在IG分享受困電梯驚魂記，且當時她身上手機電力只剩12%，所幸終於在半小時後維修人員前來救援。

當電梯門打開一瞬間，林可彤見到比她還驚慌的老公，還有2個兒子等在門外，令她感動直喊：「好啦！好啦！結婚還是真的很好啦！看到你們愛我愛到要命，嫁給你跟生下你們都覺得值得了。」

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林可彤想起被關在電梯裡，雖然手機快沒電，居然還用剩餘電力拍影片，也因為這樣，事後才能公開分享這段際遇，「我先傳了訊息請同事通知管理員，然後傳給老公說我不能準時回家要等維修人員來修理，結果老公說要帶小孩來找我，我想說我在電梯裡出不去你們來找我幹嘛！沒過多久…弟弟就在外面拍門老公還想試著打開電梯被管理員阻止」，當場讓她心想：「到底在演哪一齣？」

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