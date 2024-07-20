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娛樂 最新消息

（影）直擊金智媛來台！台粉CUE貓耳朵 「她害羞照做」800人尖叫

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金智媛今天（20日）晚間抵達桃園國際機場，吸引800人到場朝聖，她身型相當嬌小，在保鑣的護送下現身，停留大約4分鐘，不停與台粉打招呼，繞了一圈之後，甚至折返再揮手一次，親和力十足，超級寵粉。待金智媛離去後，現場數度爆發尖叫聲，可見金智媛的威力。

金智媛。（記者朱沛雄攝）

金智媛。（記者朱沛雄攝）

相關新聞：金智媛班機delay！台粉等14小時 備好「金秀賢婚書」喊：要幸福

金智媛因為演出韓劇《淚之女王》人氣更上一層樓，今天一大早5點就有粉絲到機場等候，不過由於班機延誤，粉絲多等了一個小時才等到金智媛。金智媛在晚間7時許現身桃園機場第二航廈大廳，她身穿白色上衣、黑色長裙，頭上戴著鴨舌帽休閒現身，露出招牌的甜笑，先是走到定點揮手，接著走到粉絲前揮手，並端看粉絲製作的應援標語。

金智媛比貓耳朵。（記者朱沛雄攝）

粉絲舉牌希望金智媛比出貓咪手勢，金智媛果然照做。（記者廖俐惠攝）

金智媛幾乎有求必應，比出各種愛心手勢，就連粉絲希望她比出「貓耳朵」，她也害羞照做，瘋狂放送粉絲福利，立刻掀起尖叫聲。

金智媛。（記者朱沛雄攝）

金智媛。（記者朱沛雄攝）

金智媛。（記者朱沛雄攝）

不過有粉絲示意她往前，但金智媛擔心粉絲受傷，還是禮貌性請粉絲冷靜並退後，所幸大家都非常守秩序，沒有發生嚴重推擠。倒是金智媛離開後，現場人潮還未散去，不時發出尖叫聲，可見他們有多激動。

金智媛。（記者朱沛雄攝）

金智媛。（記者朱沛雄攝）

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