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陳妍希爆婚變首談陳曉！ 「真實反應曝光」太尷尬

陳妍希（右）和陳曉8年婚姻傳觸礁。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳妍希近日被爆8年婚姻觸礁，傳聞指老公陳曉不僅離家出走，甚至換了手機號碼，狗仔跟拍了大半年，卻都無法拍到夫妻同框畫面；面對各種婚變傳聞甚囂塵上，陳妍希、陳曉至今都未對此回應。沒想到，陳妍希近日上中國綜藝節目時，就被主持人問到有關老公陳曉的問題，讓場面變得十分尷尬，更掀起網友們討論。

陳妍希（圖）爆出婚變後首度公開談陳曉，表情尷尬引起網友熱議。（翻攝自微博）

陳妍希日前上中過實境節目《五十公里桃花塢》時，王傳君先是提問：「你們現在住北京嗎？」陳妍希不假思索回答「住北京」，一旁的資深老前輩宋丹丹馬上好奇問：「妳老公是台灣人嗎？」只見陳妍希立刻搖頭並回答：「他是安徽（人）」，傳君與沈月馬上接過話說：「陳曉」、「曉哥哥」。

影片曝光之後也引發網友討論，有部分網友提到，陳妍希夫妻倆是不是根本「沒離婚」，不過也有一部分網友指出節目是之前錄製的，認為陳妍希是「裝到最後一刻」，也有網友認為陳妍希的表情非常尷尬，還喊話要求她不要再消費陳曉了。

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