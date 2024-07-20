休傑克曼自爆穿「死侍緊身衣」上床！萊恩笑虧太緊「有潤滑劑嗎」

「死侍」萊恩雷諾斯（左）和「金鋼狼」休傑克曼在《死侍與金鋼狼》交手又交心。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕作品《死侍與金鋼狼》，昨晚無預警曝光終極版預告，南韓超高人氣男團Stray Kids也曝光全新MV《Chk Chk Boom》，竟請來死侍與金鋼狼夢幻聯動，Stray Kids還擔任主持人訪問兩人，笑聲不斷。

Stray kids的Felix（右起）、方燦訪問萊恩雷諾斯和休傑克曼。（翻攝自YouTube）

Stray Kids過去在節目上致敬死侍，萊恩雷諾斯看到後在社群轉發並稱讚，雙方因此結下緣分，這次電影到南韓宣傳，所以就特別請他們擔任主持人進行訪談，團員方燦、Felix趁機告白死侍與金鋼狼，「我們是你們的大粉絲」，大聊友情話題。

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萊恩透露他與休傑克曼多年的好交情秘密，就是私下都很願意讓對方看到最脆弱的一面，萊恩更說自己打從心中崇拜休傑克曼，「超級英雄角色換人來演很常見，但只有金鋼狼真的在這世上找不到第二個比休傑克曼更合適的人！」感性之餘，萊恩還是不忘虧說「（片商）會把他腐爛的軀體拖出來，強行給他穿上黃色的制服，並將他扔到鏡頭前，要他再次狼吼到107歲！」

另外，休傑克曼與萊恩偕同導演薛恩李維，日前接受《綜藝》專訪，進行友情考驗大問答，訪問的尺度也和電影一樣無上限，萊恩在訪問中間站到椅子上、把胯下對著導演，還對驚慌失措的導演說：「你從來沒有被『掛蛋』過嗎？」

被問到眾所皆知為「泛性戀」的死侍與金鋼狼之間有沒有性張力時，萊恩高傲地說死侍對任何人事物都有「性趣」，休傑克曼便立刻接著要他少來，金鋼狼對死侍明明就很特別。

再被問及對於《死侍》系列是否夜長夢多時，休傑克曼竟然自爆會穿死侍緊身衣上床，證明金鋼狼與死侍之間的性張力無庸置疑，令百口莫辯的萊恩只好順著他的話說：「死侍的衣服對於金鋼狼而言太緊了，來人啊有潤滑劑嗎？把他全身上油滑進去！」整段對話實在爆笑又令人臉紅心跳！《死侍與金鋼狼》將於7月24日搶先全美在台上映。

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