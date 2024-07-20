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娛樂 日韓

（G）I-DLE小巨蛋連唱兩天！搶票日曝光「最便宜僅800」

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團（G）I-DLE在今年8月展開世界巡迴演唱會《2024 （G）I-DLE WORLD TOUR [iDOL]》，台北場將於10月5日和10月6日在台北小巨蛋登場，票價與售票日終於正式揭曉。

門票定在8月10日（六）在KKTIX全面啟售，票價為NT＄6980 /＄6380 /＄6080 /＄3880/＄3380 /＄800元等六種，本場為全面全面實名制，Weverse「NEVERLAND MEMBERSHIP （GL） 」會員優先購票從7月20日中午12點起至7月22日中午12點止進行購票登記，7月29日中午12點至8月1日止開放購票。

（G）I-DLE將登上台北小巨蛋。（KKLIVE提供）

此次（G）I-DLE的世界巡迴將橫跨14個城市，並於8月3日和4日於首爾啟航，依次在香港、東京、塔科馬、奧克蘭、安那翰、休斯頓、羅斯蒙特、貝爾蒙特公園、台北、曼谷、澳門、墨爾本、雪梨等全球14個城市舉行。

（G）I-DLE今年年初才發行正規二輯《2》，從初動超過了180萬張，主打歌曲《Super Lady》MV不到半年的時間觀看次數就突破一億次，成為（G）I-DLE第8首破億MV。相隔半年，五位成員以迷你七輯《I SWAY》回歸，本月9號發行，才一週的時間就達到了102萬6973張，創下了三張專輯連續銷量突破百萬的紀錄。

負責主打歌《Klaxon》作詞作曲的成員小娟以及還有Pop Time、Daily、Likey等音樂人攜手合作。小娟形容這首歌表達墜入愛河的人內心像喇叭聲一樣響亮，任何人聽了都能感受到夏天的氣息。

而該歌曲的重點舞蹈是像波浪一樣揮動手臂並輕快搖擺，小娟笑稱亮點舞蹈是蠟筆小新舞，逗趣且好記的動作引起新一波的舞蹈挑戰熱潮。舒華則透露MV是在泰國拍攝，儘管天氣炎熱，成員們依然全力以赴，讓舒華覺得很感動，感到大家都非常了不起。

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