木村拓哉15歲愛犬「光爺」離世 PO最後身影心痛告別

木村拓哉愛犬「光」離世。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕木村拓哉與老婆工藤靜香結婚超過20年，育有木村心美和木村光希2位高顏值女兒，一家四口備受關注。日前木村拓哉發文透露，家中的15歲愛犬「光」離世，曬出狗狗最後身影告別。

木村拓哉發文向愛犬告別。（翻攝自IG）

木村拓哉在IG限時動態曬出「光」的照片，可見牠閉著雙眼躺在手上的畫面，木村拓哉在文中向愛犬喊話，「我們家堅強的看門犬，光！以後請繼續守護我們哦！」木村光希、木村心美也各自曬出小時候與光的合照、影片，輪番跟狗狗告別，「15歲！很長壽很了不起哦！謝謝你來到木村家，forever loved 光爺！在天國好好吃美食哦，我會寂寞的」、「打從我9歲開始就一直在一起，謝謝你這麼努力，光爺」。

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木村光希（左）與木村心美各自曬出小時候與光的合照。（翻攝自IG）

工藤靜香曾透露，「光」來到木村家至今已經12年。（翻攝自IG）

木村拓哉的愛犬「光」是一隻英國古代牧羊犬，木村拓哉一直暱稱牠為「光爺」，工藤靜香曾透露，光是在3歲時來到木村家，至今12年過去，光的身體狀況越來越差，木村拓哉在去年就曾透露愛犬多次像是要離開了，但都堅強挺過沒有就此離去，感謝愛犬挺了過來，如今「光爺」離世，令木村一家都相當不捨。

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