女星私密包搜出「SM道具」！黃尚禾大尺度經驗分享

盧以恩（左）劇中挑逗黃尚禾。（果陀提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃嘉千、黃尚禾等人演出的果陀劇場舞台劇《穿越門中門》進入最後倒數階段，主創團隊也緊鑼密鼓著裝整排中，在劇中飾演性愛顧問的盧以恩，隨身包包內竟充滿SM道具，她立刻解釋：「別誤會！SM不是個人喜好，而是劇團準備的道具啦！」

這也是她第一次看到皮鞭，本來一開始劇團準備一條比她身體還長的鞭子，根本甩不起來，後來換成短的，「尚禾哥跟凱爾哥還輪流拿著皮鞭示範給我看，要怎麼演出妖嬈的性愛顧問。」

請繼續往下閱讀...

她提到導演一開始找她演這個角色時，心裡冒出很多小劇場：「哇！我真的長大了，可以演這種角色了。」因為有SM的劇情，她參考電影《格雷的五十道陰影》及一些紀錄片做功課，黃尚禾也跟她分享拍《角頭》時遇到的性工作者的狀況，讓她受益良多。

盧以恩（右起）戲裡和凱爾、黃尚禾有對手戲。（果陀提供）

至於在劇中盧以恩跟凱爾有肢體接觸，會不會感到很害羞？盧以恩說：「害羞是還好，畢竟已經進入角色，只是會擔心自己太重，突然坐到他腿上，他會不舒服。」到底是如何大玩三人行？以恩笑笑賣個關子說：「那就要請大家購票進劇場看了。」

《穿越門中門》今年7月26日起在臺北表演藝術中心大劇院開演，售票請洽果陀劇場官網以及兩廳院OpenTix售票網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法