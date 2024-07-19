蔡阿嘎員工揭蘿拉多項惡行！談當年離職原因 : 在家痛哭

接任蘿拉工作的前員工耶嫩，近期在蔡阿嘎的Podcast中透露當初離職原因。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR蔡阿嘎日前才宣布開除資深員工蘿拉，指對方利用A、B合約不法詐財達千萬，並發出不自殺聲明。而這個月接下蘿拉工作的員工耶嫩，18日也突然發出不自殺聲明，並在蔡阿嘎的Podcast中透露當初離職原因，以及蘿拉私下惡行，掀起關注。

耶嫩也曝光自己3年前離職的原因，其實與蘿拉脫不了關係，不僅與蘿拉的意見常出現分歧，蘿拉也似乎不太喜歡他，想讓他趕快離職。

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蘿拉的惡行包含直接在同事面前說討厭耶嫩、狠批耶嫩只會讀書，都是靠運氣，一點實力都沒有；也經常數落耶嫩的企劃，影片流量不好就怪罪到他身上；買東西時會刻意漏掉耶嫩那份；且經常在蔡阿嘎面前裝認真，但其實是想讓問題被含糊帶過；最後甚至會將工作推給其他同事，若對方拒絕，蘿拉就會生氣地甩門表達情緒。

耶嫩當時是顧慮到蘿拉人脈廣泛，和對方撕破臉沒有好處，所以才會選擇低調離職。如今蔡阿嘎終於將蘿拉解雇，耶嫩透露當下在家得知消息，回想起過去經歷，馬上痛哭出來，釋放壓抑已久的情緒。

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