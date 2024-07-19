晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡阿嘎員工揭蘿拉多項惡行！談當年離職原因 : 在家痛哭

接任蘿拉工作的前員工耶嫩，近期在蔡阿嘎的Podcast中透露當初離職原因。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR蔡阿嘎日前才宣布開除資深員工蘿拉，指對方利用A、B合約不法詐財達千萬，並發出不自殺聲明。而這個月接下蘿拉工作的員工耶嫩，18日也突然發出不自殺聲明，並在蔡阿嘎的Podcast中透露當初離職原因，以及蘿拉私下惡行，掀起關注。

耶嫩也曝光自己3年前離職的原因，其實與蘿拉脫不了關係，不僅與蘿拉的意見常出現分歧，蘿拉也似乎不太喜歡他，想讓他趕快離職。

蘿拉的惡行包含直接在同事面前說討厭耶嫩、狠批耶嫩只會讀書，都是靠運氣，一點實力都沒有；也經常數落耶嫩的企劃，影片流量不好就怪罪到他身上；買東西時會刻意漏掉耶嫩那份；且經常在蔡阿嘎面前裝認真，但其實是想讓問題被含糊帶過；最後甚至會將工作推給其他同事，若對方拒絕，蘿拉就會生氣地甩門表達情緒。

耶嫩當時是顧慮到蘿拉人脈廣泛，和對方撕破臉沒有好處，所以才會選擇低調離職。如今蔡阿嘎終於將蘿拉解雇，耶嫩透露當下在家得知消息，回想起過去經歷，馬上痛哭出來，釋放壓抑已久的情緒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中