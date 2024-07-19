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娛樂 最新消息

王月痛失愛貓痛哭噴淚！陳庭妮感觸深：未來總要分開

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳庭妮、蔡凡熙主演的靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》本週邁入第九集，本集棘手的凶宅事件竟是「貓靈」作祟，劇中，王月演出一位愛貓人士，她的愛貓離世後，居然留在舊宅搞鬼，幸好有「凶宅房仲搭擋」陳庭妮跟蔡凡熙再次聯手，又平安化解難題，更預告觀眾看前請備好衛生紙，尤其家有毛孩的「鏟屎官」，不小心就會大噴淚。

王月（右起）劇中痛失愛貓淚如雨下，蔡凡熙、陳庭妮情緒也受感染。（逆光電影股份有限公司提供）

王月客串演出悲痛失去愛貓的「金太太」，她透露拍攝期間每一個場景都是真情流露，尤其是與貓靈之間的互動，她總會情緒澎湃、淚如雨下。這份對寵物的情感，各自有養狗狗的陳庭妮與蔡凡熙，也相當感同身受，在旁看著王月情感豐沛的表演，兩人都忍不住眼眶泛淚，陳庭妮直呼：「我的狗狗現在也年紀稍長，我有一直告訴自己，要學習面對未來有一天要跟他分開的課題。」

蔡凡熙（右）、陳庭妮私下都有養寵物，面對萌寵離世議題感觸很深。（逆光電影股份有限公司提供）

此外，陳庭妮、丁春誠與蔡凡熙的「辦公室三角戀」發展也逐漸白熱化，繼上集發現丁春誠腳踏兩條船，早有正牌女友還跟陳庭妮牽扯不清，兩人禁忌戀情依然「勾勾纏」，丁春誠為了展現誠意，秀出和女友提分手的訊息給陳庭妮看，同時幫她把父親留下的淡水凶宅處理妥當，成功挽回陳庭妮的心。

充滿戲劇性的反轉，獨自暗戀陳庭妮的蔡凡熙在旁看得羨慕嫉妒恨，但他仍認真充實自己、努力求表現，甚至獨自出任務，探查一樁外國裸男墜樓案件，發揮特殊通靈能力，以及對房仲業務逐漸熟悉，順利將案件偵查方向轉移為意外墜樓，而非他殺或自殺，幫了客戶大忙，也讓陳庭妮對他刮目相看，甚至第一次沒有罵人，還讚說：「我都沒去看就搞定了，你真的進步很多耶。」讓他加深信心，也希望自己在陳庭妮心裡的份量能直線飆升。

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