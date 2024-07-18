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84歲癌父拒治療「拔針鮮血亂噴」 楊麗菁淚曝「1舉動」讓人心碎

楊麗菁在節目中分享照顧爸爸的心路歷程。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕武打女星楊麗菁的父親在今年3月因肝癌病逝，近日她在節目上談到以往照顧84歲父親的事，透露父親手術時發現癌細胞擴散，醫生宣告壽命可能只剩3到6個月，在醫院時還將手上的針全部拔掉，現場鮮血亂噴，當時楊麗菁拉著父親的手，哭求他不要拔針，但父親卻作出要打她的動作，楊麗菁難過表示：「他連我都不認得了。」讓她相當心痛。

楊麗菁近日上節目《命運好好玩》，透露父親的病史，是在10幾年前就發現有C肝，但當時父親還行動自如，會自己騎摩托車外出，不願意請看護，所以這幾年都是她和姊姊輪流照顧。到了80歲時雖然抗拒化療，但也在醫生建議下選擇開刀。手術時，醫生表示癌細胞已經轉移到淋巴，甚至婉轉告知「這已經是末期了，只有3到6個月」。

楊麗菁在節目中分享照顧爸爸的心路歷程。（翻攝自YouTube）

在醫院待了一個月後，父親終於可以回家，前一天胃口還很好，可以吃很多肉，但後來狀況急轉直下，突然變得很差，手一直抖，也沒辦法去上廁所。楊麗菁嚇壞了，急忙打給醫生，醫生回應「可能是肝昏迷」，顯示父親的肝臟已經硬化、受傷，無法順利代謝才會有如此症狀。

後來父親已不認得人，甚至都忘了連最愛的女兒楊麗菁，還作出要打她的動作，為此，醫生不得已只好將她父親手腳被綁起來，他整個人精神錯亂，在醫院大吼大叫，3天沒吃東西，甚至說：「我給你們10萬塊，把我放了可以嗎？」讓楊麗菁看了十分心疼。

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