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娛樂 亞洲

66歲張蘭歐洲解放深V泳衣遭投訴！ 1穿搭慘被警告「汙染泳池」

張蘭遊歐洲大解放。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國富商汪小菲近日和交往半年的「Mandy」馬筱梅宣布結婚，兩人甜蜜赴歐洲度蜜月，沒想到66歲媽媽張蘭也隨著兒子與媳婦一同出遊度假，更在社群曬出泳裝照掀起熱議。

張蘭日前才剛曬出在歐洲的深V花裙穿搭，出國大解放的模樣讓不少網友看傻，接著更分享自己在泳池邊身穿深色細肩帶泳裝的美照，低胸設計展露傲人車頭燈，後背更挖空露出腰身，吸引許多網友討論，讓「張蘭泳裝」關鍵字瞬間登上熱搜，不過這一身火辣勁裝卻慘遭黑粉投訴。

張蘭包緊緊下水遭工作人員警告。（翻攝自微博）

對此，張蘭隔日一改大膽裝扮，全身包緊緊下水游泳，沒想到被工作人員警告「不脫衣服就游泳，汙染了泳池」，張蘭也委屈回應「這是我的泳衣啊！因為我昨天穿的泳衣，被我們的黑粉投訴了」，不過對方絲毫不領情，強調絕不能穿著外衣就下水，讓張蘭感到無奈。

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