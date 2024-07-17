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娛樂 日韓

舒華真理褲太短「上台露出安全褲」 遭指暴露她直球回應

舒華打歌服被說太暴露。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE日前帶著第七張迷你專輯《I SWAY》回歸，主打歌〈Klaxon〉一出便掀起討論，其中團員們的海灘更是讓粉絲們大讚，台灣成員葉舒華的性感好身材也頗受好評，但卻有網友認為服裝太過暴露，對此，舒華也直球回應。

（G）I-DLE日前在音樂節目《音樂銀行》宣傳新歌，為了配合歌曲充滿夏日活潑的氛圍，成員們穿上5種顏色的運動服，短版上衣配上熱褲，完美襯托出姣好身材，不過因為褲子太短，只要動作一大就會露出大腿根部及安全褲，引發部分網友指出布料太太少太暴露。

舒華直球回應網友。（翻攝自IG）

事後，舒華仍在IG上曬出多張身穿打歌服的美照，可見她趴床賣萌、咬零食發呆的甜美擺拍，電暈一票粉絲，但有網友留言指出「葉舒華褲子太短了」，她則高EQ回應「腿太長」，短短3個字的回應就湧入7千人按讚。

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