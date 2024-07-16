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娛樂 電視

佩甄曾拍全裸寫真！認「不舒服想哭」雜誌社竟倒閉 痛失10萬揭過程

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、佩甄主持緯來《甄心分享小琳鐺》邀請藝人馬力歐、王思平和劉宇珊上節目討論藝人賺錢甘苦談，佩甄說自己曾為了幫某位大姊的忙去拍雜誌寫真，還是全裸寫真，沒想到拍完雜誌社就倒了，說好的10萬也沒拿到。

佩甄說年輕時，曾為雜誌社拍全裸寫真，沒想到雜誌社卻倒了。（緯來提供）

佩甄年輕時曾為了幫某位大姊的忙，去拍雜誌全裸寫真，她想說忍一下可以拿10萬也不錯，但一去拍就不是很舒服還覺得想哭，「現場很多男生，當時搭上世足賽，把足球黏在身上遮掩，還做出一些奇怪的姿勢」，沒想到事後照片也挑好了，但卻無法見光，因為雜誌社就此倒閉，她一毛錢都沒拿到，沈玉琳則笑虧：「說不定雜誌社還會認為是被妳拍倒的！」佩甄無奈直呼：「所以我才說我不要脫比較好！」

沈玉琳分享，之前因為缺錢，任何通告都接，有一次被找去拍胸口碎大石的小短劇。當時飾演氣功師父，被要求躺在地上，胸口放五片瓦片，要被張克帆拿保齡球從將近一層樓高度往下砸，沈玉琳笑說「張克帆的壓力應該也很大，萬一保齡球準頭不對，砸到頭會出人命，等於是以石擊卵。」後來，球砸下來時，胸口很悶，暫時無法呼吸，事後還請媽媽寄一箱運功散來給他養身！

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