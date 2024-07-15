蔡昌憲海上撿「龍涎香」發財了！KID笑估價值可能破千萬

KID、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹、羅蘭出席《上船了各位！》首映記者會。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕海上冒險實境節目《上船了各位！》本週開播，KID、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹、羅蘭今（15）出席首映記者會，眾人台上吐怨氣一解心結，KID扛「笑」果被嫌吵，認了一度走心，鍾瑶趕緊緩頰：「我罵嫌你大聲太吵，其實也是節目效果！」台上相互吐嘈，足見好交情。

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《上船了各位！》征服海上波濤洶湧，眾星私下互動更是暗潮洶湧，被交付綜藝大任的KID，透露起初跟同樣人來瘋的瑞瑪席丹最合拍，「太吵被鍾瑤罵，太瘋被雷艾美討厭」他在檢討會被胡宇威指出不認真、一直在鬧，坦言遭貼「話癆」標籤一度走心，因為要一邊划船，一邊注意節目效果，其實是最累的，「因為我如果划不好觀眾也會罵我不努力，所以要下更多功夫，而做節目效果是因為沒有觀眾要看一直訓練的內容。」

KID扛「笑」果被嫌吵認了走心。（記者王文麟攝）

製作人也跳出來為KID說話，因為其他藝人都不是純綜藝咖，怕一直划船無法抓住觀眾眼球，因此滑去龜山島時，偷偷指派KID「請你讓事情發生」KID便化身精神領袖喊到聲音都啞了，鍾瑶也幫腔：「雖然我嫌你太大聲太吵，但那也是節目效果！」KID也笑說鍾瑶後期對他越來越溫柔，讓他直呼好難接受。

大夥海上拍攝拾獲龍涎香眉開眼笑。（記者王文麟攝）

雷艾美在拍攝時也曾激動暴走，躲回房間哭整晚，最後派出鍾瑶當代表安慰。她受訪澄清自己習慣事發當下直接溝通，沒想到大家在開檢討會時槍口對準她，才會鬧情緒；當KID問她誰最照顧妳時，雷艾美秒回「鍾瑶」，讓Kid再度走心直呼心寒了！

而大夥在海上也收穫驚喜，意外在公海撿到龍涎香，讓蔡昌憲不禁笑：「最近最大的勝利！」面對價值不菲的寶物，大家都虎視眈眈，鍾瑤笑說自己一直阻止船長拿上船確認，不過怕放獨木舟上增加重量，最後還是交了出去，KID玩笑表示船長拿到後就不見人影，「我們查了一下新聞的紀錄，破千萬都有可能，代表那邊真的有抹香鯨」。

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