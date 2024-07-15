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娛樂 電影

票房逆襲再奪冠！《腦筋急轉彎2》稱霸全台今破4.2億

《腦筋急轉彎2》上週末逆襲重回冠軍寶座，全台票房今天將破4.2億元。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／台北報導〕皮克斯賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》從上月13日在台上映後就一路熱賣，除了在上半年結束前直接攻頂年度票房之冠，更連續3個週末蟬聯票房冠軍。上週末（7月12至14日）票房稍早揭曉，該片再度逆襲奪冠，於第5個週末再以台幣2867萬拿下全台票房冠軍！

《腦筋急轉彎2》已成為影史在台最賣座的好萊塢動畫，除了是今年首部賣破台幣4億的電影，也是影史首部在台賣破台幣4億的好萊塢動畫，票房已於昨天突破台幣4.17億，今天將破台幣4.2億，持續穩坐今年全台年度票房冠軍。

電影在全球上映1個月狂收13.5億美金（約台幣439.83億元），創下動畫片最快吸金速度，目前在影史動畫全球票房排名第3，僅輸給第2名《超級瑪利歐兄弟電影版》的13.61億美金（約台幣443.41億元），以及第1名《冰雪奇緣2》的14.53億美金（約台幣473.38億元），預估最快於本週末（7月19至21日）可登頂影史全球最賣座動畫。

北美票房方面，該片上映31天累積票房已達5.72億美金（約台幣186.35億元），將追上《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美金（約台幣186.72億元），更瞄準冠軍《超人特攻隊2》的6.08億美金（約台幣197.78億元）。

目前《腦筋急轉彎2》已成為皮克斯史上全球最賣座電影，如果北美票房順利登頂、超越《超人特攻隊2》，也將成為皮克斯史上北美最賣座電影。《腦筋急轉彎2》持續在台上映中。

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