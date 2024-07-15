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娛樂 最新消息

阿本曝當年《棒棒堂》一集才賺100元   不敢奢望買房

阿本曾一度不敢奢望買房。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（16日）晚10點播出「管他房價怎麼漲，他們都出手了，今晚開箱明星們的夢幻新家」，阿本分享自己買房的契機之外，也透露讓小坪數變大空間的撇步。

阿本當年錄製《模范棒棒堂》的時候，1集才100元，根本沒錢買房，但直到結束3段感情，才領悟到應該要好好為自己做點事，「回頭一看15年了，沒買車、買房，存款也沒很多，我才想到要好好為自己做點事。」努力工作存錢的他，終於在2020年買下內湖的房子。

而阿本也提到顧慮太多，反而更難出手買房：「沒買過房子會很緊張地想說房貸要還30年，我到65歲還要為了每個月還3、4萬坐在這邊搞笑，但房子真的是要買了才知道，而且這其實是在投資。」阿本還分享讓小坪數變大空間的撇步，「我有問設計師朋友，他給大家建議每個空間選3個顏色就好，這樣就可以在小坪數的空間裡面，做出很多不一樣的變化。」

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