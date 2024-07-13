旅客視角帶路遊大馬！《璀璨大馬回憶錄》好康送雙人旅行

《璀璨大馬回憶錄》由知名菲律賓YouTuber Erwan Heussaff（左起）、英國亞裔女演員 Selina Lo、資深電視主持人 Justin Bratton共同主持。（AXN提供）

〔記者許世穎／台北報導〕AXN頻道攜手馬來西亞觀光局推出深度旅遊系列短片《璀璨大馬回憶錄》，並網羅來自吉隆坡、檳城、砂拉越和沙巴等地的旅遊愛好者，以AXN獨特的敘事風格結合寫實的旅客視角，帶領全球觀眾展開一段引人入勝的旅程，深入體驗馬來西亞度假風情。

《璀璨大馬回憶錄》特別找來曾參與《亞洲達人秀》的旅行愛好者Justin Bratton、以及曾參與《猛鬼追魂2022》的Selina Lo共同主持，以及由美食旅遊達人Erwan Heussaff陪同玩轉馬來西亞，並以涵蓋冒險、文化、美食三大主題的「終極馬來西亞旅遊清單」，帶領觀眾深入探索馬來西亞豐富的文化遺產和令人歎為觀止的自然景觀。

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AXN頻道攜手馬來西亞觀光局推出深度旅遊系列短片《璀璨大馬回憶錄》。（AXN提供）

同時更集結遊客們親身造訪吉隆坡、檳城、砂拉越和沙巴等地的美好旅遊片段，包含：體驗夢幻的海底漫步、搭乘歷史悠久的婆羅洲火車、乘坐景緻絕佳的熱氣球、品嘗道地的馬來西亞傳統美食，及欣賞當地年輕藝術家及傳統工匠令人驚豔的創作等，透過真實的遊客視角，為觀眾營造出身歷其境般的旅遊氛圍，生動體驗馬來西亞的獨特魅力。

此外，AXN頻道也特別呈獻「AXN璀璨大馬回憶錄」旅遊企劃，邀請觀眾們分享心目中最美好的馬來西亞之旅，與AXN共譜深植人心的精采馬來西亞旅遊時刻，最有創意的參賽者將有機會獲得一人中獎兩人同行的馬來西亞3天2夜旅行。

活動將於7月15日至8月25日止，觀眾可挑選最難忘的馬來西亞旅遊照片/影片，或至AXN活動官網挑選夢想中的馬來西亞景點照。之後將挑選的內容上傳至個人社群網站，並分享對馬來西亞印象最深刻的地方、夢想中的馬來西亞旅遊體驗等相關文字說明，並標註指定活動標籤即獲參賽資格。

活動詳情可於7月15日起至AXN活動官網查詢，更多關於《璀璨大馬回憶錄》最新資訊，請參考官方網頁和AXN台灣官方社群平台。

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