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嘎妹不忍了！發聲駁「決裂蔡阿嘎」 強調絕無不法行為

嘎妹（右）發聲破除與蔡阿嘎不和傳言。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎日前解僱利用AB合約詐財千萬的資深員工蘿拉，還將YouTube封面照中的蘿拉P成AB優酪乳，更有網友質疑他將堂妹「嘎妹」Iris切割引發兄妹決裂疑雲。對此，蔡阿嘎昨（12日）曬出合照證明兄妹間並未決裂，而Iris也在社群發聲，強調自己沒有做任何不法行為，更沒有涉入所謂的「AB合約事件」。

「嘎妹」Iris強調自己並無任何不法行為，也沒有參與AB合約事件，她透露自前一晚開始，網路上就充斥著對自己的各種不實猜測和謾罵，甚至還有人身攻擊，「我第一時間很想馬上跳出來回應，但我知道我講什麼大家都不會聽。」因此自己主動聯繫蔡阿嘎，表示要一起處理這件事，也給關注事件的網友交代。

Iris也表示，希望外界別在未經查證下攻擊任何人，無論是她自己或身邊的親友。她坦言，因為這些不實的指控，對周遭親友都產生了影響，「但我知道這就是這份工作需要承受的風險，所以也趕快把事情解決，跟大家說清楚！」

最後，Iris表示會繼續保持初衷和善良，並將專注於生活和工作，繼續做自己想做的事及創作影片，「還有，謝謝不論是傳私訊或留言鼓勵我的朋友、家人、網友，你們一定不知道當下我獲得了多大的支持跟溫暖！謝謝你們！」

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