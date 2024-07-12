狠斷17年男友！這群人「木星」崩潰哭慘了 分手內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅團體「這群人」的成員「木星」林牧昕單飛也單身，她認了分手消息，坦言與交往17年的圈外男友情變，在拍攝新歌MV時真情流露，坦言真的是現在的心情寫照。

「木星」林牧昕認了分手，與初孟軒拍攝MV很有感。（小精靈工作室提供）

木星推出全新單曲《為你寫了一首RnB》，MV找來初孟軒擔綱演出，兩人在MV中從甜蜜放閃到大吵離別，讓剛結束17年感情恢復單身的木星很有感觸。

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至於跟男友分手的原因，木星坦言，因為對未來的想像不一樣，選擇放下這段感情，回到一個人的狀態重新出發。

「木星」林牧昕與初孟軒合作新歌MV。（小精靈工作室提供）

木星與男主角初孟軒在MV中，飾演在劇場相識相愛的情侶，完美詮釋許多情侶之間的甜蜜互動，隨著MV故事內容的轉換，也經歷了情侶之間的摩擦、爭執，最後要面對殘忍的分離，好幾幕木星抱著對方大哭。

其實《為你寫了一首RnB》源自於「這群人」的原創短片中，木星曾唱過一小段副歌，不僅歌詞意境的表達非常符合木星此刻的心境，這首歌也可以說是「這群人」送給木星的單飛禮物。

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