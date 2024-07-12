晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

吉卜力最帥男神重磅回歸！木村拓哉一開口就讓宮﨑駿服了

〔記者許世穎／綜合報導〕日本動畫大師宮﨑駿今年以新片《蒼鷺與少年》奪下本屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片，吉卜力工作室更榮獲坎城影展榮譽金棕櫚獎，成為第一個獲此殊榮的團體組織，十分風光。而由宮﨑駿執導的經典口碑鉅作《霍爾的移動城堡》今年屆滿20週年，也即將重返全台大銀幕。

《霍爾的移動城堡》女主角蘇菲遇到帶著她飛上天的神祕魔法師霍爾。（甲上提供）

有「吉卜力最帥男神」之稱的霍爾，正好與《蒼鷺與少年》有不少巧妙連結，其中最為人熟知的就是配音卡司皆有日本天王木村拓哉，他不僅是魔法師霍爾，也是《蒼鷺與少年》男主角真人的父親勝一，經吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫證實，這兩個角色其實可視為同一人，這項人物設定彩蛋也令不少吉卜力迷津津樂道。

有著百變美男造型、迷人嗓音和強大魔法的霍爾，由天王木村拓哉配音加持，透過18歲少女蘇菲一夕之間變90歲老婆婆的奇幻冒險情節，傳遞著勇敢活出自己喜歡的樣子，並珍惜眼前幸福的真締，電影在日本上映時狂賣196億日圓，全球席捲近80億台幣驚人票房，僅次於《神隱少女》成為全世界最賣座的吉卜力電影亞軍，並榮獲第78屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片提名。

《霍爾的移動城堡》中有著百變美男造型、迷人嗓音和強大魔法的霍爾，由天王木村拓哉配音加持。（甲上提供）

身為宮﨑駿粉絲的木村拓哉當年毛遂自薦，表示兩個女兒非常喜愛吉卜力動畫，家裡的《龍貓》DVD已反覆看到刮傷、需要再買一張的程度。宮﨑駿和鈴木敏夫得知木村拓哉非常擅長表現男人的不拘小節，與霍爾的人設不謀而合，因而雀屏中選。

正式配音時，木村開口第一句就讓宮﨑駿心服口服地說「就是這樣」，更令人驚豔的是，木村竟然不需要劇本，因為他已經將全部台詞都背下來了，展現身為演員的專業氣場。後來《蒼鷺與少年》在挑選配音人選時，第一個定下的人選就是木村拓哉。《霍爾的移動城堡》數位紀念版將於8月22日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中