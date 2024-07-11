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李運慶81歲父摔斷腿「驗出中度失智」 深夜小精靈舉動逗樂洪詩

李運慶透露爸爸去年被診斷出中度失智。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李運慶爸爸去年被診斷出中度失智，他今（11）與導演馮凱、班鐵翔出席大愛劇《你好，我是誰2》茶敘，談到劇中與失智症父親班鐵翔破牆修補父子關係，戲外也因這齣戲重新認識了爸爸，還被爸爸深夜「小精靈」舉動給逗翻。

李運慶說父親是補教名師，他小時候很愛躲在門後嚇出差回家的爸爸，「這是我跟爸爸最快樂的回憶。」不過國中後他就不那麼做了，有次他在房間窺見爸爸回家開門後，一如往常做出被嚇到的動作卻不見兒子出現，當下的落寞神情令他難忘。他表示爸爸脾氣很差，小時候常很想畫符咒把爸爸定住，得知爸爸失智後，其實心中有一絲放鬆，「他沒辦法跟我吵架了。」

李運慶轉念把爸爸當新的親人，重新修補彼此關係。（記者潘少棠攝）

李運慶81歲父親前年有了輕微失智症徵兆，去年慢跑摔斷腿送醫後出現黃昏症候群，出現時空錯亂，檢查腦神經後被醫師判定為中度失智。當時千頭萬緒的他恰好收到《我是誰2》劇本不久，一次演員分享會中被曹汶龍醫師叮嚀「你有機會可以獲得一個全新的親人」才順勢轉念，發現一直以來嚴肅的爸爸也有可愛一面，不僅會跳舞逗樂5個月大女兒，還在半夜偷偷將夫妻倆拖鞋擺正，讓他們更好穿上，老婆洪詩知道後會心一笑：「小精靈又來了！」

現在父子倆感情變好，爸爸有事都會說：「等一下，我問一下運慶」，李運慶也學會用哄的方式跟父親相處。他還分享爸爸每到長照中心報到，都會精神抖擻地喊「大家好！」大家也會很有朝氣地喊他李教授，讓李運慶不禁笑：「日照中心完全知道相處方式，就是把你捧到天。」

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