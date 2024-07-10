台大高材生民歌手捨棄20萬唱酬飛美國校園巡演 靠2字賺到好老公

「青春不打烊」民歌演唱會記者會；殷正洋（左起）、羅吉鎮、曾淑勤、葉歡、王海玲、李明德、涂佩岑、王瑞瑜。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕求學時期從北一女考上台大的民歌手王海玲，今（10）出席「青春不打烊看我聽我民歌經典演唱會」記者會，她是這次參與演出女歌手中唯一已婚者，她也分享自己靠著「不貪」這兩個字找到好老公。

「青春不打烊」民歌演唱會10月5日在台中中興大學惠蓀堂登場，將由王瑞瑜擔任音樂總監，另包括于台煙、葉歡、曾淑勤、王海玲、凃佩岑、殷正洋、李明德、羅吉鎮都將接力熱唱，今天于台煙因為在家運動腳受傷而缺席記者會。

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「青春不打烊」民歌演唱會記者會；王海玲。（記者陳奕全攝）

王海玲分享自己早年在美國和老公相識的過程，談到當年先答應了民歌教母陶曉清邀約前往美國校園巡演，後來也有電視台邀她到美國宣慰僑胞商演，但兩項演出撞期了。

對比兩項邀約，王海玲說：「華僑場，每天大概有一萬台幣唱酬，還能住五星飯店；但我唱民歌場沒什麼錢還要倒貼，住學生宿舍，但我比較重承諾，不貪那20幾萬，卻讓我找到一個老公。」

原來，王海玲現在的老公，就是當年她去美國校園演唱時認識的學校學生會長，因為負責載她而結緣，王海玲笑說：「人生就是要不貪。」她也記得當年的巡演主題就是「讓我與你相遇」，一切都是緣分。

民歌演唱會門票購票可洽年代售票系統與四大超商，演出所盈餘將捐給「台中市腦性麻痺關懷協會」、「雪山行善團」與「家扶台中發展學園」等慈善團體。

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