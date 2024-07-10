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暑假相揪看電影！新竹瘋影展開跑 即日起開放免費索票

2024新竹瘋影展X台灣國際兒童影展8月2日開跑，新竹市府邀請親子一起來看電影，可上網免費索票。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2024新竹瘋影展X台灣國際兒童影展8月2日到9月1日在新竹市影像博物館舉行，市長高虹安今天與大小朋友將象徵童趣的紙飛機拋向空中，為新竹瘋影展拉開序幕，邀請親子一起到影像博物館看好片FUN暑假。影展即日起開放免費索票。

2024新竹瘋影展X台灣國際兒童影展8月2日開跑，新竹市府邀請親子一起來看電影，可上網免費索票。（記者洪美秀攝）

文化局表示，今年瘋影展主題是「我的勇敢不一樣」，精選來自捷克、挪威、德國、法國、葡萄牙、愛沙尼亞、斯洛伐克、波蘭等17個國家、35部電影，涵蓋動畫片、劇情片及紀錄片等，類型多元、內容精彩，讓竹市觀眾們能接觸到更多國際化、高品質的電影作品，盼激發兒童的想像力與創造力。影展開幕影片「燈泡男孩」為捷克的動畫片，以冒險為故事主軸，突顯今年影展的主題和核心價值觀。

文化局表示，新竹瘋影展的影片題材涵蓋跨越性別刻板印象、面對戰爭或暴力的勇氣、遭遇生離死別時的告別，以及重新和自己和解等多元議題。透過台灣與各國兒童議題相關影片，邀孩子們探索外在世界與內心深處，將影片中的核心價值內化成生命的一部份。

2024新竹瘋影展X台灣國際兒童影展8月2日開跑，新竹市府邀請親子一起來看電影，可上網免費索票。（記者洪美秀攝）

公視台灣國際兒童影展策展人郭菀玲，今年策劃「我的勇敢不一樣」主題，用影片帶給孩子不同有關勇氣與人生的故事，今年開閉幕片《燈泡男孩》、《拉姆雅的時空冒險》，充滿文學、穿越的元素，還有公視出品的《海洋日記》，記錄孩子與海洋活動，以及孩子在海上想挑戰自我訓練。

文化局補充，2024新竹瘋影展X台灣國際兒童影展開館時間是週二到週日9時至21時，週一休館。

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