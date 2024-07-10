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娛樂 日韓

日本最美高中生純欲照笑容爆擊 清純童顏配巨乳超反差

日本最美女高中生白濱美兔。（翻攝自@shirahama_miu IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年18歲的日本女子高中生白濱美兔，曾奪下「美少女圖鑑 2023」三個獎項，隨後便以寫真女星身份開始活動，並推出寫真集，最近一張她登上《BOMB》雜誌封面的美照，掀起討論。

白濱美兔可說是天使和魔鬼的共同體。（翻攝自@shirahama_miu IG）

白濱美兔可說是天使和魔鬼的共同體。（翻攝自@shirahama_miu IG）

白濱美兔雖然年紀小，面對鏡頭卻絲毫不害羞，渾圓大眼配上空靈氣質，甜美電力一點也不輸給大人，她不論是穿制服，還是只有比基尼的寫真，都可以展現自然又青春，讓人一看再看，絲毫不會膩。

白濱美兔超邪惡的渾圓雙峰弧度讓人口水直流。（翻攝自@shirahama_miu IG）

近日白濱美兔曬出登上《BOMB》雜誌的寫真，只見照片中，她穿著白色比基尼，一副青春洋溢的模樣，讓人有滿滿的戀愛感，網友看到這張寫真，不禁留言直呼：「太可愛的美眉」、「很難不喜歡」、「這樣的女生簡直是太完美」。

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