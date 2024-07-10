蝶香不藏了！ 真人芭比身材曝光電暈粉絲

蝶香爆乳化身真人芭比。（踢帕娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蝶香是《菱格世代DD52》冠軍女團出身，單飛出道的她身材火辣，有著人間芭比的封號，之前在IG上扮成芭比的火辣影片更是電暈粉絲。

據了解，蝶香傲人的E級上圍，一直都是她的困擾，出道之初，就因為衣服尺寸難以搭配，容易顯的老氣，洋派的她並不在乎大家將目光焦點集中在她的身材上，因為認為那是自己身體的一部分，身材能獲得欣賞並非一件壞事。

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蝶香拍攝時尚美照。（林炳存提供）

近來蝶香與大師級導演林炳存合作了幾組攝影，看來時尚感十足，成品也讓蝶香直呼：「要多存錢都給林大師拍」，其實早在蝶香5歲的時候，就有跟林炳存老師合作過，坦言是一個很特別的緣分。

拍攝當天，蝶香超不科學的身材比例，卻讓服裝師和攝影師都頭疼，她印象最深刻的是，造型師直接在她身上用紗布縫了幾針，就做出了屬於她獨一無二的裙子。

蝶香談到：「我也非常榮幸和享受能作為優秀造型師和妝髮師們的畫布，讓他們在我身上盡情發揮創意。」

蝶香曝光真實身材。（踢帕娛樂提供）

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