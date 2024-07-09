晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

崔佩儀與家人分隔兩地生活 台灣只有狗陪伴親吐真實狀況

女星崔佩儀長期和家人分隔兩地。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕59歲女星崔佩儀曾演出過許多知名電視劇，2001年和美籍韓裔老公結婚後，育有1子貝克宇。目前老公跟貝克宇都因為事業、學業住在美國，獨留崔佩儀一人在台灣，問起崔佩儀的感受，她本人也親吐心聲。

（左起）崔佩儀、妹妹、貝克宇、崔佩儀老公。（翻攝自臉書）

「沒有考慮一起住？」崔佩儀常常被問到獨自一人住在台灣，會不會覺得很孤單，崔佩儀說自己工作忙，偶爾會在社群分享自己的生活點滴，也常常曬家人合照。崔佩儀和老公結婚已經23年了，因為工作的關係，老公必須留在美國，但他每個月都會飛回台灣陪伴崔佩儀，崔佩儀也養了狗女兒陪伴自己，雖然和家人分隔兩地，但她感覺自己的婚姻生活相當美滿。

貝克宇（左）因為擔心妹妹病情，還會特地飛回台灣看她。（翻攝自臉書）

崔佩儀還加碼透露說，她因為一個人在台灣，所以養了狗女兒「妹妹」，但妹妹有心臟病，現在又得了肥大細胞腫瘤，讓兒子貝克宇心疼不已，特地從美國飛回來陪妹妹，也算是另一種兄妹情深。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中