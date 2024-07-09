崔佩儀與家人分隔兩地生活 台灣只有狗陪伴親吐真實狀況

女星崔佩儀長期和家人分隔兩地。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕59歲女星崔佩儀曾演出過許多知名電視劇，2001年和美籍韓裔老公結婚後，育有1子貝克宇。目前老公跟貝克宇都因為事業、學業住在美國，獨留崔佩儀一人在台灣，問起崔佩儀的感受，她本人也親吐心聲。

（左起）崔佩儀、妹妹、貝克宇、崔佩儀老公。（翻攝自臉書）

「沒有考慮一起住？」崔佩儀常常被問到獨自一人住在台灣，會不會覺得很孤單，崔佩儀說自己工作忙，偶爾會在社群分享自己的生活點滴，也常常曬家人合照。崔佩儀和老公結婚已經23年了，因為工作的關係，老公必須留在美國，但他每個月都會飛回台灣陪伴崔佩儀，崔佩儀也養了狗女兒陪伴自己，雖然和家人分隔兩地，但她感覺自己的婚姻生活相當美滿。

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貝克宇（左）因為擔心妹妹病情，還會特地飛回台灣看她。（翻攝自臉書）

崔佩儀還加碼透露說，她因為一個人在台灣，所以養了狗女兒「妹妹」，但妹妹有心臟病，現在又得了肥大細胞腫瘤，讓兒子貝克宇心疼不已，特地從美國飛回來陪妹妹，也算是另一種兄妹情深。

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