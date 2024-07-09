《二分之一強》男星泰國把妹犯1禁忌！田舞陽當場被打飆罵

田舞陽因節目《二分之一強》在台灣打開知名度。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西混血男星田舞陽以節目《二分之一強》在台灣打開知名度，雖然該節目已停播，但仍經常登上各大綜藝節目，日前在《小明星大跟班》中分享在泰國把妹的經驗，因為觸犯當地1禁忌遭對方飆罵。

田舞陽意外觸犯泰國禁忌。（翻攝自YT）

田舞陽透露當時是自己第一次去泰國曼谷，因朋友邀約前往當地的夜店，經友人介紹說「吧檯有個美女說想要認識你」，於是他開心地答應，就和對方熱烈交流、跳舞，雙方越來越有好感，接著兩人進一步和朋友們進包廂聊天，過程中他覺得對方的瀏海非常可愛，情不自禁的「摸一下她的頭」，沒想到女方瞬間氣炸。

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美女立刻打掉田舞陽的手，並開始用泰文狂罵「你這個白癡」，同時指著自己的頭上表示「這裡有我們的神明」，意味著不能隨便碰觸，田舞陽的舉動瞬間惹毛對方，也因此遭泰國美女放生。

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