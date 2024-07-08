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娛樂 最新消息

泰星URBOYTJ嗨跳Lisa《Rockstar》 曝「不敢來台」開唱原因

URBOYTJ來台開唱，掀起歡呼聲。（華貴娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國嘻哈歌手URBOYTJ周日（7日）晚間在Zepp New Taipei開唱，不但獻上多首夯曲，還小跳了BLACKPINK Lisa的新歌《Rockstar》，掀起尖叫聲。

一頭金髮蓄著落腮鬍和全身刺青的URBOYTJ，開場即以節奏強烈的《The Rapper》與《Jiggo》熱力開場，粉絲的尖叫讓他越唱越起勁，放話：「今晚很簡單，不換衣服也不休息，會唱一起唱，不會唱的也一起跟著嗨吧。」

URBOYTJ對著粉絲比YA，模樣相當可愛，超有反差萌。（華貴娛樂提供）

第一次在台北舉辦演唱會，URBOYTJ特地以台語「打給賀」問候全場，贏來全場尖叫回應，聽到台下粉絲大喊「好帥！」URBOYTJ開心稱讚粉絲們都很可愛，還用中文「可愛」稱讚粉絲。

URBOYTJ表示原本不敢來台灣開唱，因為怕沒有人來看，實際感受到台灣粉絲的熱情讓他非常開心，帶著有點害羞的語氣說：「我們沒有在國外開過專場，不知道該準備什麼，謝謝大家這麼歡迎我。」接著竟然脫去身上外套當作福利放送，預告可能會一路脫到演唱會結束，讓台下粉絲尖叫連連。

URBOYTJ出道至今從未做過粉絲福利，初體驗就獻給台灣粉絲，他超級緊張，因為從來沒有這麽近距離接觸過粉絲。（華貴娛樂提供）

URBOYTJ的歌曲包含搖滾、嘻哈、抒情等曲風，演唱會一連帶來20首歌，包括在YouTube觀看破億的《Rebound》、《CAN’T HELP》、《Carry》等，讓粉絲聽得超過癮，還特別翻唱了他為泰國女團4EVE製的《TEST ME》，展現不一樣的溫柔唱腔。

聽到台下粉絲大聲跟著唱，他開心拿出手機錄下歌迷唱《Question？》的歌聲，為台北演唱會記錄了難忘的回憶。當他唱跳完《扛不住》之後喘到不行，笑說自己三十幾歲了不該再跳舞了，乾脆坐在舞台邊和粉絲聊天，現學現賣「漂亮」、「很帥」等中文。

URBOYTJ獻唱多首夯曲，嗨翻全場。（華貴娛樂提供）

他也為台北演唱會特地準備驚喜歌曲，是最近許多泰國藝人很愛Cover的歌手TIMETHAI《Hit Me Up》，前奏一出即讓全場瘋狂尖叫，URBOYTJ跳了性感頂胯和引人遐想的地板動作，他表情害羞但台下已陷入瘋狂。演唱會最後以大合照畫下完美句點，意猶未盡的URBOYTJ還在現場樂團起鬨下，跳了一小段Lisa新歌《Rockstar》，才依依不捨和粉絲道別。

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