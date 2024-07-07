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娛樂 音樂

結婚30年！李翊君自爆檢場變「室友」 合體小鮮肉沒報備

李翊君談到有被高雄的暴雨嚇到。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕李翊君和老公檢場結婚30年，今（7）突然自爆檢場變成她的「室友」，而且今天被小鮮肉包圍也沒向老公「報備」。

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，今在高雄夢時代正對面廣場舉辦第三天演出，沒想到主舞台除了首組歌手告五人順利完成演唱，之後便遇到大暴雨，所有節目中斷近2小時才陸續恢復演出，李翊君在休息室看到暴雨造成棚子漏水直呼有嚇到。

今晚李翊君將和男團U:NUS跨世代合作演出，登台前先受訪，李翊君誇他們會唱會跳很有才華，吳昱廷則說從小把李翊君當成偶像，高胥崴說去KTV最愛唱李翊君的《雨蝶》，覺得這首歌是經典中的經典。

李翊君被問到要被小鮮肉包圍，有沒有先和老公報備？她反問：「需要報備嗎？這是工作嘛，他工作也不會跟我說。」直說U:NUS都是優秀的男生。

李翊君（中）誇U:NUS會唱會跳很有才華。（記者陳慧玲攝）

或許是因為已是老夫老妻，李翊君說和老公現在就像「室友」，媒體一陣驚訝，好奇兩人還有互動嗎？她說當然有講話，另被問到老公為什麼沒有一起來高雄？她說老公不喝酒、不看演唱會，當然是她自己來工作。

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