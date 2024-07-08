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蔡昌憲新劇欠債百萬 自曝靠「神招」維護夫妻感情

蔡昌憲（右）在《我的意外室》因投資失利欠下大筆債務，與姚淳耀（左）前往廢棄工寮與債主談判。（華視、公視台語台提供）（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡昌憲在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》因投資失利欠下大筆債務，與姚淳耀獨自前往廢棄工寮與地下錢莊債主協調。就在協調失敗、債主準備動粗之時，沒想到妹妹嚴正嵐、李清怡、張寗及熊賀住眾人竟現身即刻救援，過程中店長下樓時突然「大歪樓」作勢跳樓的插曲更是直接讓不少觀眾笑噴，直呼「緊張的氣氛瞬間消失」、「不要自暴自棄啊XD」，同時大讚《我的意外室友》節奏處理十分出色。

回憶拍攝過程，蔡昌憲笑說：「最大的挑戰其實就是馬哥。」他表示由於馬力歐的表情跟台詞實在太好笑，因此大家都紛紛「嘴角失守」忍不住笑出來，整場戲也多拍了好幾次才收工。馬力歐則回應雖然劇情中出現不少叫囂場面，但由於是喜劇的關係，所以拍攝現場氛圍其實十分歡樂。至於「跳樓當下」會不會感到害怕？馬力歐則表示自己只有些微怕高，但因為現場高度並不算太高，所以拍攝起來沒有太大問題。

蔡昌憲（左）在《我的意外室友》面對討債集團的威脅，姚淳耀（右）挺身而出保護。（華視、公視台語台提供）（記者李紹綾攝）

嚴正嵐（左三）、張甯（左二）在《我的意外室友》聽聞姚淳耀、蔡昌憲前去與債主協商，急忙趕到現場救援。（華視、公視台語台提供）（記者李紹綾攝）

除了熊賀住員工義氣相挺之外，劇情中江湖傳言「黑白兩道通吃」的楊麗音也霸氣登場，一展強勢性格與地下錢莊互槓對嗆，強大的氣場及背景更讓債主態度一百八十度大轉變，低聲下氣地招待麗春及浩信到辦公室坐下來好好協商。談到當下如何詮釋角色的飽滿情緒，楊麗音謙虛將功勞歸功於其他演員及導演，表示由於其他人與拍攝運鏡已經事先將氣勢堆疊起來，因此當下自己只是順著滿滿的能量展現出角色的強大，笑說：「自己真的沒有做到什麼太了不起的事，是導演和其他演員一起把那份光芒給了我。」

楊麗音（中）在《我的意外室友》於眾人目光迎接中霸氣登場，超強氣勢與背景讓債主也不得不低頭。（華視、公視台語台提供）（記者李紹綾攝）

蔡昌憲劇中在楊麗音的幫助下，順利與債主和解並另簽還款條約，成功挽救了自己的人生及與珍愛的家人。被問到現實生活中是否有過負債經驗，蔡昌憲表示自己有過投資失利的經驗，但不到影響自己生活的程度，若遇到朋友需要金援的狀況，則會評估跟朋友的關係、信任感，並在不影響到自身生活為前提下幫助對方。而談到現實生活中與老婆相處的訣竅，蔡昌憲笑回：「最重要就是『溝通與不斷溝通』，如果還是意見不合就是『聽她的與全聽她的』。」

蔡昌憲（左）、張寗在《我的意外室友》演夫妻。（華視、公視台語台提供）（記者李紹綾攝）

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