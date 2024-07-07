《墨雨雲間》女星大頭症發作 于正爆：愛遲到、不背詞

于正最新力作《墨雨雲間》風光播畢。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國劇《墨雨雲間》已經風光落幕，但話題不斷，外傳劇組裡有人耍大牌，這件事情編劇于正親自證明了。劇中扮演反派角色「長公主婉甯」不但戲裡強搶老公、個性瘋狂，飾演這個角色的女演員李夢戲外也是問題多多。

于正坐實李夢很難搞的傳言。（翻攝自微博）

于正發長文，表示李夢在劇組完全不適應古裝，還不斷抱怨髮飾很重、東西不見就花很長的時間找，導致經常遲到，且沒有「人我距離」常常拿了其他演員的水壺就喝水，同時也不花時間背台詞在片場發呆。

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《墨雨雲間》飾演長公主婉甯的女演員李夢。（翻攝自微博）

31歲的女演員李夢先前就曾經在其他劇組被說「很難搞」，她曾經在拍戲時要求道具組找到「一模一樣的紅蘋果」才肯拍戲；另一劇集《白鹿原》跟她合作之後，乾脆拍到一半直接換人，不再合作。且原本于正想找其他演員演出長公主角色，怎料對方因為還有其他工作無法接戲，剛好李夢自己找上門來，于正早就聽說她的種種惡行，而且就連李夢的前兩任經紀人都和于正聯繫希望他好好考慮，但最後李夢仍用自己的方式爭取到角色。

合作過後，于正也認證了李夢是個難搞的女演員，不但囉嗦、懶惰又不敬業，身上有種種問題，還讓導演天天傳訊息督促她。

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