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娛樂 最新消息

不只蔡阿嘎被害慘！苦主早控蘿拉「拒簽AB合約就刁難」

蔡阿嘎（左）指控蘿拉「AB合約」的不法行徑，與受害網友的遭遇不謀而合。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎4日釋出影片說明和遭解僱員工蘿拉對簿公堂的真實內幕，指控對方利用A、B合約捲走8位數不法獲利，導致雙方走向這般局面。沒想到，蔡阿嘎上個月宣布開除蘿拉後，就有自稱同業的網友出面自稱「真實案例苦主」，透露曾被蘿拉強迫簽署AB合約，不從就遭對方百般刁難，與蔡阿嘎的指控不謀而合。

受害網友早在上月就指控蘿拉私下要求簽署AB合約。（翻攝自Dcard）

蔡阿嘎6月6日發出聲明宣布開除資深員工蘿拉後，隨即引發Dcard網友們的熱烈討論，許多自稱有過合作的同業紛紛跳出來爆料，指控蘿拉不僅工作態度不佳，甚至還把多位同業惹毛，「現在翻車真的不意外」、「不能再認同更多，合作過不少次都是跟他對接，只能說我真的是會謝」、「因為這位小姐已經把阿嘎一家列入拒絕往來很久了，能夠把多個同業朋友都惹毛的真的不容易，既然換人了，看來是有機會可以重找合作了。」

沒想到當時，就有網友在Dcard自稱「真實案例苦主」，表示先前曾與蘿拉洽談業務，卻被蘿拉私下要求簽AB合約，並且不能回報公司，不滿控訴：「被我們拒絕之後就開始各種刁難，最後竟然直接消失！」所幸，後來透過朋友介紹，進而接洽道其他人，才讓整個合作案順利完成。如今，蔡阿嘎曝光蘿拉的不法行逕，也印證6月就出面爆料「AB合約」的網友所述為真。

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