小小兵空降全台冠軍！《神偷奶爸4》首日887萬稱霸票房

賣座動畫系列全新篇章《神偷奶爸4》一在台上映就空降全台票房冠軍，小小兵魅力無法擋。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫系列全新篇章《神偷奶爸4》讓最愛惡搞的小小兵捲土重來，並為他們的「老大」格魯一家人添加全新成員、展開全新冒險。電影昨（3）日正式在台上映，首日立刻以887萬空降全台票房冠軍，小小兵魅力無法擋。

《神偷奶爸4》的劇本出自於這個電影系列的資深編劇肯多利歐以及艾美獎得主麥克懷特，後者近年來最知名的作品包括熱門影集《白蓮花大飯店》，以及和《神偷奶爸》同樣出自「照明娛樂」的喜劇動畫片《飛鴨向前衝》。

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編劇為這部電影塑造喜劇橋段時，從不少經典喜劇片中汲取靈感，導演克里斯雷納德說：「這些影響從一開始就為這部電影設定了搞笑的調性，結合了肢體喜劇，既搞笑又搞怪，使得這部電影獨樹一格，尤其是當第一部《神偷奶爸》上映時，這樣的幽默感其實在動畫界並不常見。」

該片的創意團隊請來全新的工作人員為這部電影注入全新的能量，在確保這部電影能夠延續之前作品的風格以外，同時也能夠開創一條獨一無二的道路，導演克里斯雷納德認為聆聽創意團隊的意見和點子，並且激勵他們創造出最好的作品非常關鍵。

導演雷納德表示：「這些點子通常都會把某些戲份從很棒的程度變成精彩萬分，這種大家通力合作的精神也代表了我們打造《神偷奶爸4》一片的創作旅程。」《神偷奶爸4》全台冠軍熱映中。

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