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娛樂 最新消息

吳慷仁狂賞李沐12次巴掌 大鶴搖滾區直擊「目瞪口呆」

吳慷仁（右二）在《塑膠花》中綁架李沐（左），硬扯她頭髮強迫錄製影片。（抓馬文化提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李沐在Hami末路愛情影集《塑膠花》，為愛獻身協助吳慷仁搶銀行，但計謀失敗反遭綁架，她翻臉不配合拍勒索影片，竟被吳慷仁狂賞12次巴掌，為求真實有幾下必須「來真的」，負責拿手機錄影的「大鶴」林鶴軒身處搖滾區嚇得目瞪口呆，但李沐表示：「慷仁哥動作戲經驗豐富，出手會收力，還會教我怎麼保護自己，讓我很安心。」

李沐在《塑膠花》遭吳慷仁連賞巴掌，哭著錄製影片。（抓馬文化提供）

李沐劇中飾演渴望被愛的女高中生「娜娜」，對吳慷仁飾演的更生人「金勤」一見鍾情，自願與吳慷仁、大鶴共謀搶銀行，她身綁土製炸彈向行員求救的短版預告，在「MOD粉絲團」臉書上架短短幾天衝破百萬點閱、2000多人按讚，引起討論。在最新集數中，因搶劫計畫不如預期，李沐是富家千金的身分隨之曝光，吳慷仁將計就計把她強擄上車，硬扯她頭髮脅迫拍攝影片要向她家人勒索贖金，李沐擺出「叛逆屁孩臉」嗆三字經，卻遭吳慷仁狂甩巴掌，她瞬間變臉哭喊：「媽媽快來救我。」淒慘模樣讓飾演母親的葉全真心急如焚。

「大鶴」林鶴軒在《塑膠花》展現不同於以往的演技。（抓馬文化提供）

新銳導演鄭雅之執導的《塑膠花》，找來吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒主演，加上實力派演員葉全真、馬志翔、周予天、鄒承恩、張寗、張翰同台飆戲，黃金卡司一字排開話題十足。故事講述富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。

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