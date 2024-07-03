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娛樂 最新消息

朴恩斌「黑化倒數中」！喜收粉絲禮物幸福爆表

朴恩斌開心曬出粉絲送的禮物。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星朴恩斌近年以韓劇《非常律師禹英禑》、《無人島的Diva》人氣爆棚，她目前正在忙拍犯罪驚悚醫療劇《Hyper Knife》（暫譯），特地在IG曬出粉絲們的禮物，讓她寫下「Thank you so much」的字樣，看起來超開心。

韓媒妙喻朴恩斌即便沒吃太多，但收到了廣大粉絲們的愛，可能也會胖，照片中明顯可見粉絲送的禮物包山包海，足見她忙得超幸福。

朴恩斌去年拍完《無人島的Diva》後，展開日本、韓國粉絲見面會，150多分鐘的舞台獲得熱烈迴響，粉絲更加肯定她是「值得信賴的演員」。

近來朴恩斌招募官方粉絲俱樂部，公司透露，由她親自挑選俱樂部名稱叫做「BINGO」，其中「BIN」（斌）和「GO」有和粉絲一起齊心向前行之意。

此外，在《Hyper Knife》中，朴恩斌將挑戰演出精神病醫生一角，堪稱是出道以來首個反派角色，廣大戲迷期待不已。

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