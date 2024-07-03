超萌小小兵今天再登大銀幕！《神偷奶爸4》大展英雄行徑驚呆眾人

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫《神偷奶爸》系列推出最新篇章《神偷奶爸4》，導演克里斯雷納德特別強調，如果想要維持這部長壽電影系列的成功，關鍵就是保持它的新鮮感。「我們的目的是讓這些家喻戶曉的角色引起觀眾的情感共鳴，同時也注入能夠讓故事更精彩刺激的全新元素。」

小小兵在《神偷奶爸4》有精彩表現。（UIP提供）

該系列在商業動畫片的領域中稱霸為王，鞏固了作為影史最賣座動畫片系列的崇高地位，總共累積了全球46億美金（約台幣1499.6億元）的驚人票房成績。然而，《神偷奶爸》電影宇宙的魅力遠遠超過它的票房成績，以令人喜愛的角色、多采多姿的動畫風格以及超越語言或文化侷限，獨一無二的無厘頭幽默感，受到全球觀眾的喜愛。

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導演克里斯雷納德說：「就跟《007》電影系列中的角色深度很類似，我們也深入探討格魯充滿超級大壞蛋和英雄的世界，是如何和他的家庭生活息息相關。每一部系列電影都為格魯提供了全新的挑戰，不管是在工作上或者是在私人生活上，確保全新的電影充滿引人入勝和精彩刺激的故事線，足以讓觀眾再度回到戲院親身體驗。」

格魯（左）和露西在《神偷奶爸4》繼續展開精采冒險。（UIP提供）

此次《神偷奶爸4》也介紹全新的角色，為格魯獻聲的史提夫卡爾表示「格魯就像以前一樣把自己搞得手忙腳亂，露西和他的三個寶貝女兒一直都是驅使他成為最好的自己的動力，但是格魯二世出生後，這個家庭的互動關係就有所改變。格魯二世真的是有其父必有其子，但是他並不是那麼喜歡他親愛的老爸。」

不過格魯對他這個寶貝兒子愛到不行，但是他想要贏得這個兒子的感情卻有如登天一樣困難。史提夫笑言：「這是每個家長無法立刻和小孩建立感情連結的噩夢，格魯也很努力想要和他剛出生沒多久的寶貝兒子建立親密的父子關係，同時身為一名反恐聯盟探員，他也必須盡全力拯救世界。」

《神偷奶爸4》帶出全新角色格魯二世（中）。（UIP提供）

而最受歡迎的小小兵這次也在反恐聯盟（AVL）的總部擁有全新的身分，有五個小小兵接受超級血清的注射後，成為全世界最新、最會胡搞瞎搞的超級英雄：超級小小兵，這五個超級小小兵各自有獨特的造型和能力，導演克里斯雷納德說：「我們也為他們設定了一個故事曲線，讓他們表現出令人意想不到的英雄行徑。」讓人相當期待。《神偷奶爸4》中英文版今天同步在台上映。

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