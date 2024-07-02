班傑脫口「全身穿大LOGO名牌」很矯情 王思佳意外躺槍回擊

〔記者林欣穎／台北報導〕八大電視《WTO姐妹會》節目邀請各國新住民分享「心目中表裡不一的國家」，主持人莎莎、郭彥均示範何謂表裡不一即「假掰」的意思；莎莎說，起初收到節目錄影主題時，想了整晚都想不到例子，但是直到錄影前夕，郭彥均跟她說：「他們叫我講妳假掰，妳哪有假掰？妳很好耶！假掰是什麼意思！？」瞬間讓她心裡明白：「在裝什麼？假掰…。」郭彥均趕緊解釋，其實腳本不難，「但是叫我爆料對方不好的內容，我就覺得很難。」

班傑觀察義大利人後，覺得他們有時表裡不一。（八大提供）

身為美國代表的來賓班傑透露，因為繼父與親戚是義大利人，讓他覺得有時表裡不一，他舉例：「義大利人沒事做的時候會穿運動衣，不理解為什麼全身要名牌、而且LOGO要很大？但是說話時一定要很大聲，怕別人聽不到，好像很怕被當空氣。」沒料到另一來賓王思佳當天的穿搭，恰巧和班傑口中的敘述不謀而合，不禁開玩笑形容王思佳，「就像是義大利混血，穿衣服一定要讓所有人知道，穿名牌一定要挑有大大的LOGO在胸口。」

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王思佳被開玩笑形容穿衣風格「像是義大利混血」。（八大提供）

王思佳則霸氣回應：「有花錢，就要看的出來是什麼牌子，如果還遇到有人問我什麼牌子，我會生氣喔！」對此，來自義大利的馮思翰解釋，義大利人真實穿衣取向，「其實買名牌的都是外國人，不是義大利人」，讓大家瞬間恍然大悟。

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