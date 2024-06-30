《浪姐5》爆黑箱「台灣藝人全軍覆沒」！ 謝金燕含淚：一股傻勁往前衝

謝金燕《浪姐5》失利。（翻攝自謝金燕臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國選秀節目《乘風2024》（浪姐5）日前錄製「成團夜」重頭戲，許多台灣粉絲都期盼謝金燕能成功出道，只可惜該節目後面開始力捧中國姐姐，甚至爆出投票黑箱，謝金燕最終還是沒出現在成團名單中，昨（29日）她首度在社群發長文，吐出落敗心聲：「一股傻勁往前衝 」。

謝金燕認為沒有所謂的成功或失敗。（翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕起初參戰時，在中國人氣輸給其他姐姐，後來憑藉精采絕倫的演出，加上無人能及的舞台魅力，成功收穫大票粉絲的心，被認為是冠軍熱門人選，無奈最終畫下不完美句點。隨著比賽告一段落，她首度發長文：「沒有所謂的成功或失敗，都是獲得，傷會好，苦會過，但傳遞的精神與力量永存，再次自我確認，內核強大才是真正的強大」。

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謝金燕給予這段旅程結語。（翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕給予這段旅程結語，「從零開始，自己給予定義，才能成為真正的勇者，一股傻勁往前衝，這一趟我長大了，就大了3歲，不能再多了，謝謝自己如此勇敢」。

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