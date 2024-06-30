晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

《浪姐5》爆黑箱「台灣藝人全軍覆沒」！ 謝金燕含淚：一股傻勁往前衝

謝金燕《浪姐5》失利。（翻攝自謝金燕臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國選秀節目《乘風2024》（浪姐5）日前錄製「成團夜」重頭戲，許多台灣粉絲都期盼謝金燕能成功出道，只可惜該節目後面開始力捧中國姐姐，甚至爆出投票黑箱，謝金燕最終還是沒出現在成團名單中，昨（29）她首度在社群發長文，吐出落敗心聲：「一股傻勁往前衝 」。

謝金燕認為沒有所謂的成功或失敗。（翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕起初參戰時，在中國人氣輸給其他姐姐，後來憑藉精采絕倫的演出，加上無人能及的舞台魅力，成功收穫大票粉絲的心，被認為是冠軍熱門人選，無奈最終畫下不完美句點。隨著比賽告一段落，她首度發長文：「沒有所謂的成功或失敗，都是獲得，傷會好，苦會過，但傳遞的精神與力量永存，再次自我確認，內核強大才是真正的強大」。

謝金燕給予這段旅程結語。（翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕給予這段旅程結語，「從零開始，自己給予定義，才能成為真正的勇者，一股傻勁往前衝，這一趟我長大了，就大了3歲，不能再多了，謝謝自己如此勇敢」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中