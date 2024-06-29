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娛樂 最新消息

《周處》進軍中國引起旋風！朱延平爽喊走路有風

第15屆兩岸電影展的中國電影展映今日在台舉行開幕式。（兩岸電影展提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕第15屆兩岸電影展的中國電影展映今（29）日在台舉行開幕式，兩岸電影交流委員會主委導演朱延平以及中國演員張譯、魏晨、大鵬，還有台灣男星王大陸等影人一同出席，朱延平提到先前也帶了不少台灣電影到中國，「《周處除三害》引起了旋風，我們走路都有風！很久沒有台灣電影獲得這麼大的迴響了！」

導演朱延平先前透露，這兩年兩岸影人恢復交流後，無論是在台灣或中國，影迷的反應都是十分正面且積極的，今致詞時更感性表示：「上個月我們帶台灣電影和主創去雅安，觀眾的反應很好！」更透露像是《BIG》和《還錢》在中國的商業放映計畫也有很大進展，「這些成果在我接下李行導演的棒子、持續推動兩岸電影交流工作之後，給了很大的鼓舞和動力。」

本週二（25日）為導演李行94歲農曆冥誕（農曆5月20日），導演朱延平今在社群感性表示，「三年了，好快，李行導演今年94歲了，一直以為他能活到一百，非常想念」。他也表示，導演李行就是兩岸影展創辦人，對於和中國交流對於台灣電影是支持和補強，今年有不少收穫，「都是好的開始。」

而除了電影，此次兩岸電影交流更擴大到了電影美食上面，朱延平笑說在開幕式之前，影展特地準備了因《周處除三害》而爆紅的「陳桂林便當」、蔥麵包，再加上台灣之光珍珠奶茶給中國代表團品嚐，別出心裁的安排讓影人們都覺得十分新鮮。

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