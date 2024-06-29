舒子晨閃嫁未告知！媽媽氣炸回「1」符號直接封鎖

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕「小謝金燕」舒子晨去年5月宣布，和交往2個多月排球選手許美中結婚，她也常常分享夫妻的日常，不少粉絲都被兩人互動閃瞎。近日，她上節目透露結婚沒告知媽媽，讓媽媽得知後氣炸直接封鎖她。



兩人經常在社群分享夫妻生活。（翻攝自IG）

舒子晨在節目中透露，因為沒和家人住在一起，媽媽從小也都放養，於是她和老公登記後，媽媽透過新聞才知道此事，而後續她透過訊息告知媽媽：「我結婚了。」當下媽媽只回了一個問號後，就將舒子晨封鎖了。

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舒子晨透露結婚沒告知媽媽，媽媽得知氣炸封鎖她。（翻攝自IG）

而她也表示，媽媽因此事氣了3天，而後解除封鎖後，才開始詢問舒子晨老公職業，而舒子晨則說：「他是打排球的，現在是半退役的狀態，他還有在大學當體育老師。」當聽職業是老師，媽媽馬上說：「Ok，祝妳幸福。」後續媽媽與老公見面，對老公印象不錯，很喜歡他。

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