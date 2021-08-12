捷報！高雄2家體感業者VR作品入選威尼斯影展

〔記者葛祐豪／高雄報導〕捷報！高雄體感業者「南瓜虛擬科技」、「睿至」的VR作品，入選今年威尼斯影展，為台灣爭光！

南瓜虛擬科技《The Last Worker》是本次威尼斯唯一入圍遊戲類影片。（翻攝遊戲Steam頁面）

高市府大力扶植體感產業，吸引許多體感新銳落腳高雄，國際VR最高榮譽之稱的威尼斯影展VR單元 （Venice VR Expanded），日前公布入圍名單中，入選主競賽的《The Last Worker》及特別選映《霧中》兩部影片，都有來自高雄體感新創團隊「南瓜虛擬科技」、「睿至」的參與。

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高市經發局長廖泰翔指出，市府自2018年起，透過前瞻計畫推動「高雄市體感科技園區計畫」，率先將體感娛樂稅，調降到全國最低的1%，吸引數十家國際廠商及新創業者落地高雄，迄今累計投資金額逾35億元、新增1277個就業機會、創造超過108億元產值。

「睿至」運用雙眼8K VR攝影技術，拍攝作品《霧中》。（睿至股份有限公司提供）

「南瓜虛擬科技」執行長廖翊翔說：「台灣投入VR遊戲製作團隊稀少，這次跨國合作一舉入圍威尼斯，對南瓜是一大肯定！」《The Last Worker》運用南瓜豐富的遊戲開發經驗和技術，與英國導演約格帝鐸合製完成，劇情有濃濃的人性反思，該遊戲正進入製作後期，預計明年正式發行。

由「睿至」、高雄市電影館共同出品的《霧中》，則入選特別選映單元，「睿至」執行長鄭卜元表示，透過雙眼8K VR攝影技術拍攝《霧中》，不僅在2020高雄電影節開幕前就秒殺完售，今年更入圍威尼斯影展VR單元特別選映名單，「未來將在高雄研發中心培育在地技術團隊，產出更多令人驚豔的VR作品！」

高市經發局指出，高雄市體感科技園區計畫，接下來將由「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」接棒，將聚焦互動娛樂、影音展演兩大領域，結合體感科技及文化思維，讓高雄體感科技持續成為國際焦點。

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