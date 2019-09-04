謝忻公開復出另類「外景」 墾丁主持遊艇婚紗攝影賽

「海上遊艇婚紗攝影大賽」首屆賽事今天在墾丁後壁湖舉辦，水域遊憩成為背景。（記者陳彥廷攝）

［記者陳彥廷／屏東報導］藝人謝忻在神隱多日後，今天首個室外公開的活動就獻給墾丁，她在無敵海景前主持全台灣首屆「海上遊艇婚紗攝影大賽」，除了亮眼的新人模特，被稱為「外景小公主」的她也成為焦點。

謝忻（左1）復出，首場公開露面的主持就是今天在墾丁後壁湖舉辦的「海上遊艇婚紗攝影大賽」。（記者陳彥廷攝）

屏東縣攝影學會及森沐婚禮設計業者今天在墾丁後壁湖舉辦「海上遊艇婚紗攝影大賽」，由兩對新人分別搭乘遊艇出海，供各地攝影相關團體在墾丁的無敵海景前取景，十分特別。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維向全台準新人推薦屏東的美景，歡迎準新人來墾丁搭遊艇拍婚紗，在浪漫氛圍下催婚還「催生」。

藝人謝忻及阿翔不倫戀事件爆發後，謝忻神隱近三個月，直到日前受募款餐會邀請主持而復出，該場募款成績佳，今天是她正式於室外的公開群眾前露面，且主持攝影大賽賽事。

謝忻致詞時指出，主辦單位所舉辦的「海上遊艇婚紗攝影大賽」以婚紗攝影為主軸，結合無敵海景，請來真正的新人擔任模特兒，吸引攝影愛好者取景留下美麗倩影，尤其背景又是墾丁，開創台灣婚紗戶外旅拍的里程碑。

謝忻現身意外成為會場焦點，由於她前天才在臉書貼文「灼傷」一文，引來粉絲及網友的正反解讀，神隱多日後首場主持，她則是低調未受媒體採訪離去，僅在致詞時強調十分珍惜主辦單位所提供的工作機會。

謝忻有「外景小公主」之稱，以往除參加外景節目，較少到墾丁主持活動，選在墾丁復出主持，除受邀的因素外，與其日前在IG自述「我是謝忻，我拿著麥克風」的處境，可看得出來有相呼應。

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