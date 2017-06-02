家家寫歌為毛小孩找歸宿
2017/06/02 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕3度入圍金曲獎最佳國語女歌手的家家，之前親自創作《帶我回家》，粉絲一度以為是她渴愛之作，想找個可依靠的男人帶她回家，但其實這是一首對「毛小孩」充滿關愛的溫暖歌曲。
準歌后家家，還有2度入圍金曲獎最佳國語男歌手的黃明志，不約而同表現對流浪貓狗的關心，家家的《帶我回家》將推出紀念版MV，並開始強力募集「毛小孩」們的萌萌影片。黃明志8月初則將參與為3千隻流浪貓狗募款建造醫療中心的活動。
家家談到《帶我回家》的創作靈感說：「是因為我愛哭又宅，常常在家看新聞的時候，看到很多毛小孩被棄養的新聞。其實我們人的一生這麼長，可以給這些小動物更多的愛。」她並呼籲「以領養代替購買」。
喜歡「毛小孩」的家家，曾經也是個「貓奴」，愛貓「歐家」是隻折耳貓，飼養前她做了很多相關的功課，過去拍《為你的寂寞唱歌》MV，「歐家」也曾入鏡，她難忘拍攝時貓兒怕生躲起來，大家還停機半小時找貓，因為身體不好，家家的貓幾年前已安詳過世。
即日起到6月14日，拍攝自家「毛小孩」10秒鐘影片，並提供毛小孩名字以及20字內最想對牠說的一段話，即有機會出現在家家MV中，活動詳情可參考家家或相信音樂臉書。
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