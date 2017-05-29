老公陪伴挺過憂鬱症 鍾潔希羞認「很性福」
2017/05/29 06:00
記者陽昕翰／專訪
鍾潔希的變性身分受到關注，其實她前幾年曾因受不了網友霸凌，導致憂鬱症復發，秘密入院3個月，「我的老公跟姊姊陪我，那時每天失眠、很敏感，承受不住任何的壓力跟噪音，連看電影都沒辦法。」她曾被大馬網友怒轟「滾出馬來西亞」，是至今最傷她的一句話。
談到住院的那段時間，鍾潔希說：「醫生給我吃抗憂鬱的藥，感覺到連思考也很慢，每天就是一直哭，精神狀態不好，整天想睡覺。」這一路就醫的過程，她最感謝的，仍是結婚超過10年的老公約書亞。
約書亞最常跟鍾潔希說：「還好吧，罵妳的人只是少部分阿，還是有人喜歡妳就好。」要鍾潔希放下能夠釋懷，鍾潔希更不捨老公因為她而被辱罵，「我後來發現，來來去去攻擊我的就是那幾個網友，他們就是嘴巴癢，可以辦不同的帳號，罵的話都是一樣的。」她2年多前拍攝電影，連前輩惠英紅都特別鼓勵，要她不要在意網友意見。
鍾潔希來台宣傳新專輯《BE STRONG堅強》，每次她出國工作，約書亞必定甜蜜陪伴，她透露2人雖是姊弟戀，不過另一半對她總是包容，至於夫妻間的「房事」是否正常？鍾潔希更羞認：「很滿意，他表現得很好。」透露在動變性手術前，曾諮詢過醫生相關問題，認了「改變」後依舊很有感覺。
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