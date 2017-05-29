限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

老公陪伴挺過憂鬱症 鍾潔希羞認「很性福」

2017/05/29 06:00

鍾潔希感謝老公約書亞（右）的鼓勵陪伴。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

鍾潔希領養姊姊的兒子（左）當養子。
（記者胡舜翔攝）

鍾潔希的變性身分受到關注，其實她前幾年曾因受不了網友霸凌，導致憂鬱症復發，秘密入院3個月，「我的老公跟姊姊陪我，那時每天失眠、很敏感，承受不住任何的壓力跟噪音，連看電影都沒辦法。」她曾被大馬網友怒轟「滾出馬來西亞」，是至今最傷她的一句話。

談到住院的那段時間，鍾潔希說：「醫生給我吃抗憂鬱的藥，感覺到連思考也很慢，每天就是一直哭，精神狀態不好，整天想睡覺。」這一路就醫的過程，她最感謝的，仍是結婚超過10年的老公約書亞。

約書亞最常跟鍾潔希說：「還好吧，罵妳的人只是少部分阿，還是有人喜歡妳就好。」要鍾潔希放下能夠釋懷，鍾潔希更不捨老公因為她而被辱罵，「我後來發現，來來去去攻擊我的就是那幾個網友，他們就是嘴巴癢，可以辦不同的帳號，罵的話都是一樣的。」她2年多前拍攝電影，連前輩惠英紅都特別鼓勵，要她不要在意網友意見。

鍾潔希來台宣傳新專輯《BE STRONG堅強》，每次她出國工作，約書亞必定甜蜜陪伴，她透露2人雖是姊弟戀，不過另一半對她總是包容，至於夫妻間的「房事」是否正常？鍾潔希更羞認：「很滿意，他表現得很好。」透露在動變性手術前，曾諮詢過醫生相關問題，認了「改變」後依舊很有感覺。

相關新聞

推薦新聞
（專訪）豬哥亮「簽支票像簽衛生紙」 一生貴人嘆「賭害到他」 （專訪）豬哥亮「簽支票像簽衛生紙」 一生貴人嘆「賭害到他」
2017/05/29 07:19
女星遭毒舌霸凌住院3個月 最傷她的是這句 女星遭毒舌霸凌住院3個月 最傷她的是這句
2017/05/29 07:13
娛樂圈4丑退散 「 怪咖」現象泡沫化 娛樂圈4丑退散 「 怪咖」現象泡沫化
2017/05/29 07:08
三立記者度嚴重車禍難關 臉書16字報平安 三立記者度嚴重車禍難關 臉書16字報平安
2017/05/29 07:07
威廉凱特管家請辭 年薪140萬也留不住 威廉凱特管家請辭 年薪140萬也留不住
2017/05/29 06:48
台灣魔術師驚艷美國達人秀 遭同行指控抄襲 台灣魔術師驚艷美國達人秀 遭同行指控抄襲
2017/05/29 06:34
《贈票》觸男譜青春戀曲 勇敢追愛 《贈票》觸男譜青春戀曲 勇敢追愛
2017/05/29 06:00
林志玲助攻吃得開 小S有望當億姊 林志玲助攻吃得開 小S有望當億姊
2017/05/29 06:00
《120拍的節奏》摘同志金棕櫚 《光》獲人道精神獎 《120拍的節奏》摘同志金棕櫚 《光》獲人道精神獎
2017/05/29 06:00
英劇場詐彈驚魂 星戰男星演出喊停急疏散 英劇場詐彈驚魂 星戰男星演出喊停急疏散
2017/05/29 06:00
名人堂傳奇歌手病逝 前妻雪兒悲慟難言 名人堂傳奇歌手病逝 前妻雪兒悲慟難言
2017/05/29 06:00
孔劉義賣鬼怪 自爆推掉3部片 孔劉義賣鬼怪 自爆推掉3部片
2017/05/29 06:00
專訪》中野裕太認了有火花 簡嫚書談ㄈㄈ尺卻說... 專訪》中野裕太認了有火花 簡嫚書談ㄈㄈ尺卻說...
2017/05/29 06:00
周興哲「有肩膀」 歌迷搶著嫁 周興哲「有肩膀」 歌迷搶著嫁
2017/05/29 06:00
家家笑納金粽 加持金曲封后 家家笑納金粽 加持金曲封后
2017/05/29 06:00
鼓鼓練功主持 邀師姊說菜 鼓鼓練功主持 邀師姊說菜
2017/05/29 06:00
半百女星自嗨很紅 為了歌迷繼續唱下去 半百女星自嗨很紅 為了歌迷繼續唱下去
2017/05/29 06:00
《終極三國》武打多 男星公認拉筋最折磨 《終極三國》武打多 男星公認拉筋最折磨
2017/05/29 06:00
女星變性路坎坷 差點撞車尋死 女星變性路坎坷 差點撞車尋死
2017/05/29 06:00
周興哲這裡好硬 女粉狂呼「想嫁」 周興哲這裡好硬 女粉狂呼「想嫁」
2017/05/28 22:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.