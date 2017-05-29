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專訪》中野裕太認了有火花 簡嫚書談ㄈㄈ尺卻說...

2017/05/29 06:00

簡嫚書（右）和中野裕太因合作電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本。》建立好交情。（記者趙世勳攝）

記者許世穎／專訪

簡嫚書和日本男星中野裕太合演台日合作電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本。》，在片中大談異國戀，但情緣僅止於戲中，她笑說：「因為每天都拍12個小時，行程超滿！」中野裕太則說她看起來很文靜，有點酷酷的，「直到笑起來才發現她很好親近，可能一開始怕生吧！」

《雖》片改編自台灣女孩林薏涵和日本大叔茂木桑的愛情故事，她先成立粉絲頁，擁有34萬粉絲，之後被改編成小說，進而躍上大銀幕。簡嫚書說接拍前先看過小說，笑言一開始聽說茂木桑其實傳訊息給很多女生，最後因為林薏涵回覆兩人才搭上線，「聽起來相當可議！」不過實際認識他們夫妻後覺得兩人根本是「命中注定」，但坦言如果是自己應該不會回覆。

簡嫚書（右）和中野裕太在片中大談異國戀。（得藝提供）

至於是否想過要嫁給外國人？簡嫚書表示：「這種事情還是隨緣，也許要碰到了才會知道。」至於中野裕太，她笑說給她的感覺很不像日本人，而且私下很愛搞笑。中野裕太則說，自己從來沒想過和外國人交往，但和簡嫚書對戲過程中確實有感受到火花，「尤其是在台灣見面的第一場戲，當她喊著『茂木桑』走過來，有一見鍾情的感覺。」

兩人因戲建立好交情，去年簡嫚書執導短片《PLAY》，也邀請中野裕太來台擔任男主角。被問是否期待電影大賣再拍續集？簡嫚書直說如果要拍，最擔心演到生小孩的部分，「而且他們夫妻倆的生活，真的比電影裡看到的更加瘋狂！」中野裕太則笑說再拍恐怕變成「夫婦搞笑劇場」，「而且如果拍續集，就會演到他們的故事被改編上大銀幕，那是不是還要找人來演我跟簡嫚書的角色？」《雖》片將於6月16日在台上映。

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