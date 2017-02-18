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黑嘉嘉狂洗溝 遭鐵粉追到飯店

2017/02/18 06:00

黑嘉嘉舉辦見面會，陪粉絲打保齡球。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「圍棋女神」黑嘉嘉昨天舉辦見面會，陪粉絲打保齡球，她過去在棋界的人氣頗夯，回憶過去有粉絲在她比賽時，一早6點去按她的飯店門鈴，黑嘉嘉說：「還好當時有朋友在我房間開門應答，就藉口說我不在，我整個被嚇到，覺得毛骨悚然。」22歲的她沒談過戀愛，笑稱外表要像南韓歐爸宋仲基，個性則要跟爸爸一樣有幽默感。

黑嘉嘉以球會友，與粉絲PK球技，談起過往打保齡球的經驗，她尷尬說：「不知道為什麼，我總是逃不掉洗溝的命運，除非球道上要用護城河，才不會洗溝。」表示身旁友人見證後都覺得不可思議，她現場洗溝率高達5成，打趣喊：「反正我就當做效果，博大家一笑，大家開心就好。」

她最近曝光量變大，走在路上常被認出，至於有無民眾搭訕？她表示：「有次在捷運站等姊姊，沒想到有男生走來跟我講話，還問一些很隱私的問題，嚇得我落荒而逃！」也有「熱情」鐵粉一天傳上百條私人訊息，但她一律冷處理不回應。

她是種子音樂的重點新人，忙著上培訓課，接下來3月還有圍棋比賽，擁有圍棋職業七段的她，不擔心與工作衝突，黑嘉嘉說：「簽約前有談過，我的老闆很支持我，會把時間空出來練習。」平常多透過上網練功。

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