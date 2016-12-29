田中實加非灣生後代 被踢爆高雄土生土長

《灣生回家》監製田中實加被踢爆其實是土生土長的高雄人。（資料照）

〔記者賀靜賢／台北報導〕紀錄片《灣生回家》監製田中實加被控賣假畫、虛構身世，她至今交待不清，上周堅稱自己是灣生後代但有難言之隱，但昨遭踢爆根本是道地高雄人，連媽媽也不知有「日本外婆」，網友轟她已不適任《灣生》公眾代言人，稱其是該片的毒樹果實，個人信用完全破產。

《產經新聞》前台北分社社長吉村剛史，日前著文「戳破」田中非灣生後代，明白寫道田中所稱的日本外婆資訊，都是假的。上周，田中仍堅稱是灣生後代，但意指為保護家人不能公開身世，也有親近她的友人透露她是高雄陳姓望族後代，但因私生女無法公開身世，未獲田中證實。

根據《壹週刊》查訪，田中實加老家在高雄小港大林蒲地區，她土生土長，18歲前唸鳳林國小、小港國中和藝專，父親陳秋是望族沒錯，公務員退休後在家開觀音堂「問事」，已過世，母親80多歲仍健在。陳家有4名子女，田中排行老么，當地鄰居帶周刊記者去陳家，她媽媽一開始就說自己不是日本人，大姊則推說不清楚田中在哪裡出生，也交待不清，戒心很重。

據報導，當地鄰居透露田中長大後就離開家鄉，很年輕結婚但離婚，兒子已唸大學，說她曾認日本人當乾媽，也帶回家介紹給親生媽。報導指出，田中自稱42歲但實已45歲，目前的伴侶是中研院台灣史研究所博士後研究員杜正宇。

對於《壹週刊》所述，記者致電、簡訊給田中實加未獲回應，網友則幾乎一片抨擊，但也有人擔心她一直堅稱自己是灣生，是否受過強大壓力後，導致精神狀況不穩，先前田中實加則表示，目前所發展的一切，已非其能承受。