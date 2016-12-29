限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

田中實加非灣生後代 被踢爆高雄土生土長

2016/12/29 06:00

《灣生回家》監製田中實加被踢爆其實是土生土長的高雄人。（資料照）

〔記者賀靜賢／台北報導〕紀錄片《灣生回家》監製田中實加被控賣假畫、虛構身世，她至今交待不清，上周堅稱自己是灣生後代但有難言之隱，但昨遭踢爆根本是道地高雄人，連媽媽也不知有「日本外婆」，網友轟她已不適任《灣生》公眾代言人，稱其是該片的毒樹果實，個人信用完全破產。

《產經新聞》前台北分社社長吉村剛史，日前著文「戳破」田中非灣生後代，明白寫道田中所稱的日本外婆資訊，都是假的。上周，田中仍堅稱是灣生後代，但意指為保護家人不能公開身世，也有親近她的友人透露她是高雄陳姓望族後代，但因私生女無法公開身世，未獲田中證實。

根據《壹週刊》查訪，田中實加老家在高雄小港大林蒲地區，她土生土長，18歲前唸鳳林國小、小港國中和藝專，父親陳秋是望族沒錯，公務員退休後在家開觀音堂「問事」，已過世，母親80多歲仍健在。陳家有4名子女，田中排行老么，當地鄰居帶周刊記者去陳家，她媽媽一開始就說自己不是日本人，大姊則推說不清楚田中在哪裡出生，也交待不清，戒心很重。

據報導，當地鄰居透露田中長大後就離開家鄉，很年輕結婚但離婚，兒子已唸大學，說她曾認日本人當乾媽，也帶回家介紹給親生媽。報導指出，田中自稱42歲但實已45歲，目前的伴侶是中研院台灣史研究所博士後研究員杜正宇。

對於《壹週刊》所述，記者致電、簡訊給田中實加未獲回應，網友則幾乎一片抨擊，但也有人擔心她一直堅稱自己是灣生，是否受過強大壓力後，導致精神狀況不穩，先前田中實加則表示，目前所發展的一切，已非其能承受。

相關新聞

推薦新聞
松本潤偷吃AV女優 長達4年 松本潤偷吃AV女優 長達4年
2016/12/29 06:00
金裕貞驚傳休克 一週住院兩次 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
2016/12/29 06:00
Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖 Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖
2016/12/29 06:00
Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好 Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
2016/12/29 06:00
男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
2016/12/29 06:00
林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
2016/12/29 06:00
賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風 賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風
2016/12/29 06:00
吳建豪沒空做人 無緣和老婆跨年 吳建豪沒空做人 無緣和老婆跨年
2016/12/29 06:00
連續46年上紅白 演歌天王明年來台引吭 連續46年上紅白 演歌天王明年來台引吭
2016/12/29 06:00
草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
2016/12/29 06:00
田中實加非灣生後代 被踢爆高雄土生土長 田中實加非灣生後代 被踢爆高雄土生土長
2016/12/29 06:00
豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛 豬哥亮幽默大釣哥 開心化療沒掉毛
2016/12/29 06:00
于冠華耶誕節再婚 結紮還想拚試管 于冠華耶誕節再婚 結紮還想拚試管
2016/12/29 06:00
米可白沒帶錢包買晚餐 素顏被老闆認出超糗 米可白沒帶錢包買晚餐 素顏被老闆認出超糗
2016/12/28 22:58
演藝圈作品銳減？節目製作人爆料伊能靜2大問題 演藝圈作品銳減？節目製作人爆料伊能靜2大問題
2016/12/28 22:42
蔡依林分手後首談愛 「互相了解就是幸福」 蔡依林分手後首談愛 「互相了解就是幸福」
2016/12/28 22:19
被騙兩千多萬沒關係 女星榮登2016通告王 被騙兩千多萬沒關係 女星榮登2016通告王
2016/12/28 22:02
挨酸燙傷後星路不如Selina 男星霸氣回嗆 挨酸燙傷後星路不如Selina 男星霸氣回嗆
2016/12/28 21:59
豬哥亮身體近況曝光 為新片跑宣傳有條件 豬哥亮身體近況曝光 為新片跑宣傳有條件
2016/12/28 21:45
星二代AV出道作被罵紅 變下半年賣座冠軍 星二代AV出道作被罵紅 變下半年賣座冠軍
2016/12/28 21:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.