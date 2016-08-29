張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
2016/08/29 06:00
〔記者蔡琛儀／台北報導〕出身《超偶》的張芸京，4年前合約到期後就沒有再推出音樂作品，終於將在9月6日33歲生日當天發行新專輯《失敗的高歌》，為了這張專輯，好友藍又時拿出為女兒存的留學基金300萬元金援她，讓張芸京感動不已，為此還曾在臉書po長文謝好友。
張芸京（左）和藍又時有深厚交情，以前還曾被誤會是一對。（翻攝自臉書）
張芸京4年來一直都想再發片，但苦於找不到唱片公司願意幫忙，讓她原本的百萬積蓄耗到只剩3000元，再加上她開始留長髮，捨棄昔日的帥氣中性造型，不少粉絲都無法理解，讓張芸京陷入人生大低潮，害怕和人群接觸，也因為經濟困難，一度興起轉行當上班族的念頭。幸好藍又時伸出援手，新專輯不僅替她寫歌、製作，連宣傳、企畫都一手包辦，甚至同名主打歌《失敗的高歌》MV也由藍又時擔任編劇。
張芸京感動說：「妳自己也是要發專輯的歌手，但妳卻選擇把我的夢想放在妳自己的專輯前面，資金、資源總是先投入在我身上！我只希望，有天我欠妳的這份情，能同等的再回報妳。」還認了藍又時的寶貝女兒當乾女兒，笑說等她賺大錢，換她幫忙養小孩。
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