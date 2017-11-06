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首頁 > 婉君推

「發福撐破褲！」鍾麗緹遭酸 老公霸氣護愛

2017/11/06 09:42

香港性感女神鍾麗緹去年梅開三度，閃嫁小12歲中國男星張倫碩。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕香港性感女神鍾麗緹去年梅開三度，閃嫁小12歲中國男星張倫碩近日兩人被拍到一起現身機場，照片曝光後，不少網友狂酸鍾麗緹發福，張倫碩更是全程臭臉，只顧玩手機，被外界懷疑感情生變。但消息傳出，兩人隨即在微博示愛放閃，間接打臉傳聞。

兩人日前被捕捉現身機場，男方臭臉滑手機，女方更遭酸身材走樣。（翻攝自視覺中國）鍾麗緹與張倫碩因實境節目結緣，姊弟戀情一直備受矚目，兩人日前被捕捉到現身機場，但照片中可以看到張倫碩擺臭臉滑手機，而鍾麗緹更慘遭網友攻擊身材走樣，甚至酸她從女神變女嬸，都快把褲子給撐破了。

對此，張倫碩解釋當時是因為兄弟的拳擊比賽輸了，所以心情不好。而對於老婆身材被攻擊一事，他也發文護愛說：「別老是拿我老婆體重說事！」更喊話「老婆，你是最棒的！」鍾麗緹也隨即轉發該貼文，並回喊「老公…愛你！你也是最棒的。」一來一往的甜蜜互動，閃瞎不少網友。兩人在微博示愛放閃，打臉感情生變傳聞。（翻攝自微博）

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